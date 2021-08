Une ritmo a México e Israel con Los Rumberos y Atraf

03 min 30 seg

Mario Abner Colina

"'Fuiste Mía' es una canción de amor un poco dramática. Todo encaja a la perfección: la melodía, el mensaje, la armonía. Nos gustan las canciones de amor. Teníamos tres opciones y todos decidimos: ésta es la que queremos". Doron Raphaeli, músico de Atraf.

Hora de publicación: 05:00 hrs.

La primera vez que la banda israelí Atraf escuchó la música del dueto mexicano Los Rumberos , pensó que no había entre ellos más de 12 mil kilómetros de distancia.Había, sintieron, más convergencias que divergencias entre las sensibilidades artísticas: los primeros, rock, y los segundos, rumba pop."Me imaginé que yo estaba tocando la batería para sus canciones. Fue muy natural, y eso no me pasa con muchos grupos", admite en una videollamada el artista Doron Raphaeli."Los Rumberos sonaban muy diferente al concepto que yo tenía de música latina", agrega. "Era más moderno, más pop, juvenil, tenía un sonido muy distinto, con dos voces, muy específico y amable. Me gustó".Si la pandemia de la Covid-19 ha congelado buena parte de la industria musical en vivo, también ha calentado las colaboraciones inéditas, como la de Atraf y Los Rumberos.La noche de este lunes se dará a conocer "Fuiste Mía" , tema original de los mexicanos al que los israelíes decidieron sumar su sabor. El resultado se canta en español y en hebreo, pero se baila en un mismo espíritu."La llevaron a un lugar muy especial donde, sin quitarle la esencia a la canción, la hicieron también de ellos. Eso es lo que una colaboración tiene que ser. Si una canción es un tren, ellos se subieron a ella, no trataron de cambiar el rumbo e ir para otro lado. Aportaron. Sigue siendo rumbera, pero es Atraf", opina Paul Sefchovich, de Los Rumberos.Aunque Atraf tiene influencias de la música latina, y Sefchovich es judío, ésta es la primera vez en que cualquiera de los dos proyectos suma a su ecuación sonora el hebreo y el español.La colaboración se gestó un año atrás, gracias a la intervención de la Embajada de Israel en México, en cuyas redes sociales debutará este lunes la nueva cara de "Fuiste Mía".Ambas agrupaciones grabaron desde sus latitudes y estudios, relata Tal Itzhakov, agregada de Cultura."Es un símbolo de la amistad entre Israel y México", asegura la diplomática.Sefchovich espera que el dueto refleje, primero, la versatilidad de la rumba, base de su proyecto, fundado en 2013. Segundo, que la música siempre une, jamás separa."Ojalá que los fans se den cuenta de que la distancia puede ser mucha en kilómetros, pero que estamos más cerca de lo que podemos creer. Somos dos países muy cercanos con cosas en común, valores en común."La gente piensa que Israel es un lugar remoto, bíblico, ajeno y muy misterioso, y de pronto te das cuenta de que no. Atraf es una banda moderna, que toca música que escuchas fácilmente", explica Sefchovich.Raphaeli, por su parte, apuesta a que la amalgama encandilará a los fans que siguen a Atraf desde su formación, en 1988, y a los nuevos."Creo que todos quedarán encantados con esto. Hay algo respecto a esta canción que suena moderna pero, a la vez, como algo que pudimos hacer en los 80. Es una melodía muy linda. Deseo que los fans aprecien que la música es atravesar océanos".