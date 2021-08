Urge Delgado a Congreso reforma electoral

02 min 00 seg

Martha Martínez

Hora de publicación: 15:24 hrs.

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que la crisis en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) es una muestra de la descomposición que padecen los organismos electorales, por lo que urgió al Congreso de la Unión a analizar y aprobar una reforma electoral.Delgado aseguró que es urgente renovar a las instituciones electorales, las cuales calificó como echadas a perder, porque han decidido actuar como actores políticos y no como árbitros electorales."Sabemos que las autoridades en México están echadas a perder; han decidido tomar partido, actuando como actores políticos y no como árbitros electorales, con protagonismo y con parcialidad, no se han comportado acorde al momento histórico que vive México", afirmó.El dirigente dijo que la crisis que vive el Tribunal Electoral es un reflejo de esta descomposición, por lo que urgió a renovar dichas instituciones.El 4 de agosto pasado, cinco Magistrados votaron a favor de remover a José Luis Vargas como presidente del organismo y su lugar fue ocupado por Reyes Rodríguez Mondragón.Vargas desconoció esa decisión y acusó a sus pares de generar una ruptura constitucional, ante ello, este viernes el presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, le pidió dar un paso al lado y dejar la presidencia del Tribunal.Delgado indicó que México requiere de Magistrados y consejeros electorales honestos y comprometidos con la democracia y la transparencia, así como organismos que den certeza democrática.Recordó que aún hay pendientes por resolver derivados del proceso electoral del 6 de junio pasado."El pueblo de México nos ha demostrado una y otra vez que quiere vivir en una auténtica democracia, entonces necesitamos autoridades comprometidas con impulsar la vida democrática en nuestro País", reiteró.El morenista sostuvo que su partido siempre ha denunciado las irregularidades que cometen representantes de instituciones como el INE y el TEPJF y reiteró que algunos de ellos responden a intereses del pasado.