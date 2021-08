Urge Delgado a diputados morenistas aprobar extraordinario

02 min 30 seg

Martha Martínez

Hora de publicación: 16:02 hrs.

Mario Delgado, presidente nacional de Morena, demandó a los diputados de su partido congruencia y llevar a cabo un periodo extraordinario para abordar el desafuero de los diputados Benjamín Huerta y Mauricio Toledo y del Fiscal de Morelos, Uriel Carmona.El líder morenista dijo que en la llamada Cuarta Transformación no debe haber intocables, por lo que pidió actuar para que el fuero no siga representando impunidad y abuso de poder."Con la Cuarta Transformación no debe haber intocables, una de las grandes reformas aprobadas por la mayoría de Morena en el Congreso fue el haber terminado con el fuero, esa figura que tanto ofendía a los mexicanos, porque representaba impunidad y abuso de poder", indicó.Delgado recordó que en 2019, el diputado Cipriano Charrez fue desaforado tras protagonizar un accidente automovilístico en el que perdió la vida un joven, por lo que exhortó a los legisladores de Morena a avalar un periodo extraordinario para discutir los tres procedimientos pendientes."En esta Legislatura que termina ya pusimos el ejemplo, desaforamos a un diputado federal de Morena en el Estado de Hidalgo para que enfrentara la justicia. En estos tres procesos de desafuero que están en curso, exhorto a mis compañeras y compañeros a que los aprueben a la brevedad para que se haga justicia", reiteró.El ex coordinador parlamentario pidió a sus correligionarios demostrar que son diferentes a los políticos del pasado y que en la llamada Cuarta Transformación no se protege a nadie.A pesar de que la Sección Instructora de la Cámara de Diputados ya determinó la procedencia del juicio de desafuero en contra de los diputados de Morena, Saúl Huerta, y del PT, Mauricio Toledo, la discusión de ambos casos ha sido pospuesta en dos ocasiones.Huerta es acusado de abuso sexual en contra de un menor de edad, mientras que Toledo es señalado de presunto enriquecimiento ilícito.El 27 de julio pasado, legisladores de Morena protagonizaron un enfrentamiento, luego de que Rubén Cayetano acusó a Ricardo Monreal de haber operado para que no se aprobara un periodo extraordinario para analizar el desafuero de los diputados.Tras dicha acusación, Monreal anunció la negociación de un periodo extraordinario, el cual finalmente fue aprobado por la Comisión Permanente, pero para abordar temas ajenos al desafuero de los legisladores y el Fiscal morelense.