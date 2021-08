Urge Emilio bloque vs. Morena; ve a Alfaro presidenciable

02 min 30 seg

Francisco de Anda

Hora de publicación: 15:39 hrs.

El ex Gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, urgió a la conformación de un bloque opositor que saque a Morena de Palacio Nacional en 2024.En entrevista, el ex Mandatario advirtió que son más los mexicanos los que están en contra de Morena, pero con la Oposición dividida no será posible ganar las próximas elecciones."No vamos a poder ganarle a Morena si vamos divididos, los que no queremos a Morena somos más, pero hay voces dentro de los partidos que alientan esta división creyendo que cada uno en su parte, es la parte pura que representan los ideales de México", sentenció el ex Mandatario."Con esa actitud, descalifica de antemano a todos los demás".González Márquez, quien la semana pasada fue designado por el Comité Ejecutivo Nacional del PAN como delegado del blanquiazul en Quintana Roo, estimó que quien podría encabezar el bloque opositor con miras a las elecciones presidenciales de 2024 es el actual Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro."El Gobernador de Jalisco (Enrique Alfaro), sin duda, estará entre las personas que pudieran encabezar este proyecto"."Yo creo que el Gobernador de Jalisco, quien quiera que sea, y más Enrique, tiene el potencial para convertirse en un líder a nivel nacional. No digo tampoco que sea el único porque cada partido podrá tener gente. Me parece también que se tendrá que buscar personas fuera de los partidos".A juicio de González Márquez, lo primero es definir un proyecto de cara al 2024, luego armar la estructura y, por último, ir por un candidato que pueda encabezar al bloque opositor."A mí me gustaría que el próximo Presidente de la República fuera panista, sí, pero lo primero que estoy buscando es que no sea de Morena y sí en eso de que no sea de Morena debemos de apoyar a alguien que no sea del PAN, pues que así sea", indicó el ex Mandatario.Recordó los casos de Venezuela y Nicaragua, donde la Oposición que es mayoritaria está fragmentada y siguen las dictaduras, mientras que en Chile los partidos fueron capaces de unirse en el "no a Pinochet" y se logró el objetivo de sacarlo de la Presidencia."A mí parece que este es el momento de decir no a Pinochet y crear un bloque único opositor con el nombre que quieran", abundó el también ex dirigente estatal panista.