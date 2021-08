Urgen políticas para dinamizar al agro

Renata Tarragona

Hora de publicación: 19:27 hrs.

Para mantener el dinamismo del sector agroalimentario, el único que creció durante la pandemia, se necesitan políticas públicas que fomenten la productividad y apoyen la innovación, señalaron representantes de la industria.Los recortes presupuestales a la Secretaría de Agricultura (Sader) en los tres últimos años, de casi el 50 por ciento, han derivado en la desaparición de diferentes programas para atenuar tanto los riesgos del sector como el apoyo a la innovación y tecnología."Los últimos 30 años se ha venido dinamizando y fortaleciendo al sector y ha ido creciendo. A mí, en lo personal, me preocupa mucho que en los últimos tres años han habido ciertas políticas económicas que no van encaminadas no sólo a no mantener este crecimiento que hemos tenido, sino que podamos tener un deterioro hacia adelante", manifestó Juan Cortina, presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA).Destacó la importancia de que estas políticas públicas estén basadas en ciencia y las condiciones actuales del sector, de forma que vayan dirigidas a los diferentes subsectores del campo para planear a mediano y largo plazo, así como dar certidumbre para realizar las inversiones necesarias.La senadora priista e integrante de la Comisión de Agricultura, Beatriz Paredes, admitió que los recursos para la agricultura son insuficientes y la ausencia de programas de apoyo golpean a pequeños, medianos y grandes productores."El reto de muchos años es incorporar a los pequeños productores de manera competitiva, que les sea igual de rentable que a grandes productores producir una tonelada de lo que sea", señaló Mariano Ruiz-Funes, socio fundador de Grupo de Economistas y Asociados (GEA).Añadió que, derivado del comportamiento del mercado internacional, los precios de los commodities se han incrementado de un 30 a un 35 por ciento, lo cual ha impactado en los costos, con un alza de hasta el 60 por ciento, y pérdida de competitividad a los productores, que buscan productividad en otros componentes de los costos, como el energético, para reducir sus gastos operativos."La pandemia disrumpió muchas de las cadenas de suministro y producción y al reactivar la economía ha provocado una situación donde hay bajos inventarios y eso ha provocado que suban muchos insumos, tanto en el sector primario como el industrial."En ese sentido, tenemos un reto adicional que no habíamos vivido en muchos años, que se nos vuelve a presentar, es el tema de la inflación", finalizó Cortina.