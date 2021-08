Usa CoDi ¡el 0.2% de internautas en Jalisco!

Ni la pandemia por el Covid-19 impulsó el uso de la plataforma para realizar cobros y transferencias a través del celular con códigos QR, Cobro Digital (CoDi) que lanzó el Banco de México (Banxico).A pesar de que la plataforma salió en septiembre del 2019, durante el año pasado, sólo 10 mil 410 personas la utilizaban en Jalisco, es decir, el 0.2 por ciento de los 5 millones 820 mil 823 usuarios de Internet que hay en la Entidad, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (Endutih) 2020, que realiza el Inegi.Este poco uso que ha tenido la plataforma, se puede deber a que su interfaz no es tan amigable o fácil de usar, así como hay otras plataformas de métodos de pago como Paypal, Mercado Pago, más sencillas, que permiten más servicios e incluso ofrecen promociones, explicó Gonzalo Rojón, director de análisis en The Competitive Intelligence Unit (The CIU)."Todas éstas plataformas (de pago) capitalizaron muchísimo más la forma de pago que el mismo CoDi, yo creo que el CoDi es un poco más complicado, la idea de escanearlo, que tengas que hacer directamente y enlazar a cuenta, para la gente que no usa plataformas es difícil de entender pero debería ser un poco más amigable".Para Luis Alberto Güémez, académico experto en finanzas de la universidad de Guadalajara, si bien los pagos electrónicos podrían ayudar a la productividad de los negocios, se necesita una mejor campaña de concientización del uso de CoDi.De acuerdo con el Inegi, a nivel nacional la plataforma CoDi, se utiliza por 866 mil 755 personas, es decir el 1.0 por ciento de los internautas del País.