Va América sin pretextos ante Philadelphia Union

03 min 00 seg

Francisco Esquivel

Hora de publicación: 19:54 hrs.

La pandemia por el coronavirus le dio un giro al cierre de la Concachampions, por lo que ahora, los equipos con menos ritmo futbolístico son los mexicanos.Mientras que en ediciones pasadas los cuadros de la MLS arribaban a la Segunda Fase del torneo continental con pocos minutos jugados por la calendarización de su certamen, ahora es el América el que podría tener desventaja por lo joven del Grita México A 21, cuando se enfrenten al Philadelphia Union, que a estas alturas del calendario ya ha jugado 19 encuentros.Aun con ese panorama, el central azulcrema Emanuel Aguilera aseguró que el club no puede refugiarse en dicho pretexto, de cara al compromiso de este jueves."Va a ser un partido muy difícil porque Philadelphia tiene grandes jugadores, va muy bien en su Conferencia, si bien pueden tener más ritmo futbolístico que nosotros, para nosotros tampoco es una excusa, porque ya hemos sumado bastantes partidos de pretemporada, más los tres de Liga, nos hemos preparado bien para afrontar este partido, así que ilusionado de poder hacer las cosas bien y poder ganar en el primer partido de ida", declaró Aguilera.Las Águilas encaran la ida de las Semis de la Liga de Campeones este jueves en el Estadio Azteca, llave que se definirá hasta el 15 de septiembre, situación que no es del agrado del central americanista, por el largo tiempo de espera."En lo personal obviamente me encantaría jugar enseguida, la próxima semana, pero eso ya no depende de nosotros, sino de Concacaf, así que nosotros nos tenemos que adaptar a las fechas que ellos pongan, pero bueno, nos toca jugar mañana, afrontar el partido y tratar de hacer las cosas bien para tener un resultado positivo que es lo que queremos", abundó.En tanto, el futbolista de 32 años, resaltó que el aporte de los cuatro seleccionados Sub 24 que consiguieron la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio, será clave para que el cuadro de Coapa pueda alcanzar su mejor versión."Sabemos que son jugadores muy importantes, que aportan mucho en el equipo , tanto dentro de la cancha como afuera, obviamente nos va a dar ese salto de calidad porque sabemos que son piezas fundamentales para nosotros y para que la competencia (interna) sea aún más grande dentro del equipo", concluyó.Por su parte, el técnico del club Santiago Solari expresó su deseo por volver a un Mundial de Clubes, premio que alcanzaría de conquistar la Concachampions, que se define el 28 de octubre."Al igual que cualquier título que se disputa, aspiramos a competir para ganarlos, es mi objetivo, el primero es focalizarnos en este juego, respetamos al rival, está haciendo un buen torneo, tiene un entrenador que lleva casi una década en el cargo, no es fácil estar una década en ningún equipo y han hecho un buen torneo hasta ahora, le tenemos mucho respeto."Cuando uno gana la Concacaf, que queda mucho recorrido, pero si se logra, es ir al Mundial de Clubes uno de los torneos predilectos, he estado cinco veces, sería un honor volver a ir, pero queda mucho camino", dijo el DT azulcrema.@FEsquivelCANCHA