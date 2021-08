Va Congreso por nueva elección en Jilotlán

Martín Aquino

Hora de publicación: 16:57 hrs.

Ante la anulación de la elección de munícipes en Jilotlán de los Dolores, determinada por el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco (Triejal), el Congreso local dio inicio al proceso que llevará a nuevas elecciones en ese Municipio.En sesión de Pleno realizada este martes, los legisladores avalaron la recepción de la resolución del Triejal que declara la nulidad de la elección en Jilotlán, y donde se pide al Congreso emitir un decreto donde ordene la realización de elecciones extraordinarias en esa localidad.Con el trámite aprobado por el Legislativo, la Comisión de Gobernación deberá llevar a cabo la elaboración de un dictamen sobre los nuevos comicios, el cual se sometería a votación del Pleno el próximo jueves.La anulación de la elección de Jilotlán fue determinada por el Triejal debido a que, según se indica en la resolución, durante el periodo de campaña del 23 de abril al 2 de junio sólo había registro de una planilla de candidatos a munícipes, por lo que la ciudadanía no contó con pluralidad de opciones para emitir su voto el día de la jornada electoral.Además, debido a la inseguridad se vulneró el derecho de los ciudadanos a sufragar el 6 de junio, no había diversas opciones políticas en la competencia debido a que las demás planillas renunciaron ante la falta de seguridad en la localidad, entre otras irregularidades."Estamos ante la presencia de irregularidades graves, que involucran violaciones sustanciales por la afectación de principios previstos en la Constitución, como lo son las elecciones auténticas y libres, el voto emitido en condiciones de libertad e igualdad", señala la resolución del Triejal."La vulneración al principio de elecciones libres y auténticas, así como al principio rector de certeza, afectó de modo tal los resultados de la elección, que derivado de la actualización de dichas irregularidades fue imposible integrar el Ayuntamiento de Jilotlán de los Dolores, Jalisco, al no poder conformarlo con regidores de mayoría relativa y representación proporcional", agrega.Además de tener que decretar la realización de elecciones extraordinarias en Jilotlán, el Congreso deberá coordinarse con el Gobierno del Estado e Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para implementar las medidas de seguridad necesarias para generar un ambiente seguro en el Municipio, y así se pueda realizar el proceso electoral extraordinario.Se deberán garantizar, además, condiciones de seguridad para funcionarios de casilla, representantes de partidos y candidatos independientes, observadores electorales, así como a la ciudadanía que acuda a votar.