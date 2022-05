Va FGR por caso Iguala contra mando del Cisen

Por primera vez, la FGR va contra ex mando del Centro de Investigación y Seguridad Nacional por presuntos delitos cometidos en investigación del caso Iguala. Foto: Archivo

Por vez primera, la Fiscalía General de la República (FGR) procedió penalmente en contra de un ex mando del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), hoy adscrito al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), por presuntos delitos cometidos en la investigación del caso Iguala.A solicitud de la Fiscalía, un juez de control de la Ciudad de México giró un citatorio para una audiencia de imputación a Ignacio Mendoza Gandaria, ex director de Apoyo a la Operación del Cisen, quien cuenta con 25 años de trayectoria en este organismo y su sucesor, el CNI.La FGR imputará a Mendoza los delitos de desaparición forzada, tortura, coalición de servidores públicos e intervención de comunicaciones privadas, informaron fuentes del Poder Judicial de la Federación (PJF).La imputación contra Mendoza deriva de haber estado presente con Tomás Zerón, ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal, en un interrogatorio en el que fue torturado Felipe Rodríguez Salgado "El Cepillo", presunto miembro de Guerreros Unidos relacionado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.Este interrogatorio fue difundido el 13 de julio de 2020, y, según organizaciones como la ONU-DH, hay posibles actos de tortura al presunto narcotraficante. Mendoza, señalan, es el hombre que aparece frente al detenido.Las autoridades investigadoras han establecido que ese video fue filmado en enero de 2015 en las instalaciones de la Policía Federal Ministerial, en la Calle de Moneda.