Va Valdez por defensa y venganza ante Conceicao

Diego Martínez

Hora de publicación: 05:00 hrs.

El campeón mundial @oscarvaldez56 quiere vengar la derrota que sufrió hace más de 10 años en amateur. De nuevo se topará contra Robson Conceicao en Tucson el 10 de septiembre. Es su primer defensa de la corona Superpluma del @WBCBoxing @wbcmoro @reformacancha pic.twitter.com/U7ebXe45Dz — DMartinezCANCHA (@DMartinezCANCHA) August 15, 2021

Óscar Valdez hará el 10 de septiembre su primer defensa del cetro Superpluma del CMB, y tendrá chance de tomar venganza en el ring.El sonorense (29-0, 23 KO's) enfrentará en Tucson, Arizona, al brasileño Robson Conceicao, campeón olímpico de Río 2016, y viejo conocido pues el sudamericano venció al tricolor en 2009 en el Torneo Panamericano de Boxeo que se realizó en las instalaciones del Comité Olímpico Mexicano en la CDMX."Robson (16-0, 8 KO's) es un medallista de oro olímpico y no es cualquier rival. Tenemos un historial él y yo, llegamos a pelear en 2009, en un Panamericano, y él salió victorioso. Él me ganó en esa pelea y ésta es la oportunidad de vengarme. A Robson tengo muchos años de conocerlo."En el boxeo profesional pueden pensar que es (un adversario) fácil, pero es un boxeador complicado, más alto, con más alcance. Tiene una pegada dura", comentó Valdez.El monarca mexicano vuelve a la acción, pues no sube al ring desde febrero, cuando destronó por nocaut en Las Vegas a su compatriota Miguel Ángel Berchelt, a quien noqueó en el décimo asalto."Sabemos que (Conceicao) es un boxeador muy completo, es un peleador bien diferente. Puede ser una pelea más complicada por los estilos, pues es un poquito más como (Guillermo) Rigondeaux, que se mueve y se puede ensuciar la pelea, pero en el gimnasio tenemos buenos sparrings", expresó Valdez, quien entrena en San Diego con el "Canelo Team".