Va youtuber por autos y ¡comete 4 infracciones!

Noé Magallón

Esto dice la Ley

Hora de publicación: 18:52 hrs.

Al ir a reclamar los carros que le fueron asegurados por diversas infracciones, el youtuber Alfredo Valenzuela se balconeó cometiendo, por lo menos, ¡cuatro infracciones más!Las faltas quedaron registradas en el video "Voy por mis coches pero la Policía no me los quiere devolver", que subió a su canal de YouTube el martes.La primera violación se dio al conducir un Mercedes-Benz AMG mientras grababa una toma en la que explicaba que iba a ir a la agencia para recoger los papeles de los vehículos que están en el corralón.Pero en ese momento mostró la segunda: tres de sus acompañantes no portaban el cinturón de seguridad.Luego, al ir por la Avenida Pablo Neruda, dio vuelta a la izquierda en Rubén Darío, lo que también está prohibido por el Reglamento General de la Ley de Movilidad y Transporte de Jalisco.El joven iba tarde a su cita, pues la agencia cerraba a las 19:00 horas."Vamos llegando aquí al Iconics (sic)... me voy a bajar y lo voy a dejar en 'drive', a la verga es más", dijo, aunque no se aprecia si se tomó el tiempo para estacionarse en un lugar permitido.En un día distinto fue al corralón, pero no tuvo suerte porque antes tenía que ir a la Secretaría de Transporte (Setran) a hacer unos trámites.En este lugar, sin embargo, también topó con pared."No salió como esperaba... el día de hoy me pidieron hasta mi acta de nacimiento, acta de defunción, acta de divorcio", compartió al salir de la Setran."Se me hace innecesario las cosas que están pidiendo".Antes de irse, la cámara captó la cuarta falta: el Mercedes estacionado en línea amarilla.Según Valenzuela, ellos llevaron los papeles necesarios, aunque les pidieron copias de algunas cosas que no les avisaron."Los papeles los llevamos completitos, facturas, comprobantes de domicilio, identificaciones, el expediente de la grúa, el expediente de la multa, todo, todo, todo..."Se pudieron medio pesados... a lo mejor por lo que soy, por lo que represento o por una mala imagen que tienen de mí".Al hablar de las críticas que recibió porque los vehículos que le quitaron no traían placas, reconoció que, en efecto, el Lamborghini y el McLaren no tenían, pero que el Audi R8 sí, aunque sólo la de atrás.También dejó claro -mostrando un Supra que tiene en su cochera (sin placa delantera)- que no iba a "agujerar" las defensas de sus autos para ponerles placas."Como bien dice la ley: es donde el fabricante indique que va la placa, no donde la Policía de Jalisco o Vialidad quiera poner la placa".La afirmación, sin embargo, es parcialmente cierta.El Artículo 165 del reglamento arriba citado precisa que una lámina deberá ir al frente y otra atrás "en el lugar dispuesto por el fabricante para su colocación".Valenzuela siguió insistiendo en que la única intención que existe es dar una mala imagen de él."La gente siempre va a tratar de chingar, pero ya demostraremos quién de verdad es el bueno y el malo".El Lamborghini, el McLaren y el R8 le fueron asegurados el 7 de agosto en Zapopan por irregularidades en la documentación, como traer permisos vencidos y no portar placas.Horas antes había sido reportado por exceder el límite de velocidad, falta que el "Dominguero" -un amigo suyo que también es youtuber- exhibió en Instagram con videos que después eliminó.De acuerdo con el Reglamento General de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco:Artículo 208Se prohíbe bajo pena de sanción a los conductores, realizar alguna de las siguientes acciones, mientras que el vehículo que conducen se encuentre en movimiento sobre una vía pública de circulación.III. Utilizar dispositivos de comunicación móviles, aparatos de telefonía, computadoras, agendas electrónicas, radios, tabletas, sistemas de posicionamiento global;Artículo 183Todos los ocupantes de un vehículo siempre que se encuentre en las vías públicas están obligados por la Ley y este Reglamento a utilizar adecuadamente el cinturón de seguridad en todo momento.Artículo 111VIII. Al circular se observarán las siguientes prelaciones, siempre y cuando no haya señalamiento ya sea horizontal o vertical:g) En arterias de doble sentido, el que siga de frente sobre el que de vuelta a la izquierda, no tratándose de avenidas, calzadas y viaductos en los que la vuelta a la izquierda estará prohibida, salvo en los casos en que haya señalamiento expreso o infraestructura que lo permita;Artículo 139Queda prohibido estacionar vehículos, en los siguientes supuestos:XIX. En donde exista señalamiento restrictivo vertical, horizontal o pintura amarilla en guarnición, machuelo o filo de la banqueta, la que indica la zona donde está prohibido el estacionamiento.