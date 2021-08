Vacunan a migrantes en el Cerro del Cuatro

Durante jueves y viernes, la Parroquia de Nuestra Señora del Refugio, ubicada en el Cerro del Cuatro, en Tlaquepaque, se convirtió en módulo de vacunación para personas migrantes.Fueron aproximadamente 600 dosis de CanSino las que se destinaron a esta jornada, de las cuales solo fueron aplicadas 105; el 80 por ciento de ellas a migrantes mayores de 18 años que se encontraban en tránsito o albergados en refugios de la Ciudad.El resto fueron suministradas a una parte del personal que hace voluntariado en Casa Arcoíris, FM4 y El Refugio Casa del MigranteLas dosis que sobraron, según indicó personal de este último albergue, serían trasladadas a otro sitio para poder aplicarse.Personas provenientes de Venezuela, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Colombia, fueron a las que se les aplicó el biológico.Mario Mata, salvadoreño de 38 años, quien gracias a una visa humanitaria reside en Guadalajara desde hace cinco años, fue uno de los beneficiados."Nunca me imaginé (ser vacunado) hasta que un compañero me dijo que iban a vacunar. Me sorprendí porque yo pensé que se me iba a dificultar, pero no fue tan difícil", dijo.También fue el caso de Ismael Torres, otro salvadoreño de 44 años, quien luego pasar cinco años en la ciudad está en busca de convertirse en refugiado.Joel Suárez, coordinador de proveeduría del albergue El Refugio Casa del Migrante, aseguró que esta jornada de vacunación fue un paso adelante en la lucha para visibilizar las necesidades de los migrantes.