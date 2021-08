Val: Gran ejercicio introspectivo

02 min 00 seg

Adriana Fernández

Hora de publicación: 05:00 hrs.

"La popularidad es como la juventud, una vez que se va, no vuelve", decía Petiet.Y qué difícil es conservar la popularidad y la vigencia en un ámbito tan rapaz e hipócrita como Hollywood. De la permanencia de un actor, nos habla el documental titulado, que estrena este viernes en Amazon Prime Video Val Kilmer no puede hablar. Sufrió un cáncer que lo dejó con un orificio en el cuello y sólo puede emitir sonidos al tapar la válvula que le permite respirar; es por eso que ha acudido a su hijo, para que dé voz a su historia.Este documental hace un recuento de la vida de este actor que saltara a la fama en los 80. De la voz de su hijo escuchamos una autobiografía: su infancia, su familia, sus inicios en la academia Julliard Pero hay dos puntos que lo hacen especialmente interesante: el primero es que todo el archivo fílmico y fotográfico proviene del propio Kilmer. Afirma ser de las primeras personas en contar con una cámara de video, y vaya que le dio uso.Así pues, hay imágenes tras bambalinas con actores como Sean Penn o Kevin Bacon, conversaciones incómodas con directores y hasta con una vaca sagrada de la actuación.Pero también -y ahí está el segundo punto atractivo-, hay imágenes sumamente cándidas de un Val en declive. Un hombre que pisó la gloria, pero que ahora pasa sin más. Un actor que hace giras para firmas de autógrafos, consciente de lo que él llama "vivir de logros pasados".Un Val lo suficientemente humilde para reconocer en dónde está. Que tampoco niega su temperamento complicado que terminó alejándolo de Hollywood.Y, sin embargo, no hay autocompasión ni cursilería y sí mucha reflexión. La popularidad es efímera, pero los personajes que crea un actor perviven.