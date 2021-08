Van Diablos a cazar al Águila

01 min 30 seg

Sineli Santos

Hora de publicación: 05:00 hrs.

En el Diamante de Fuego se vivirá una auténtica batalla entre Diablos Rojos del México y El Águila de Veracruz en las Semifinales de la Zona Sur.Los capitalinos, vienen de ganar la serie ante Tigres de Quintana Roo en cinco juegos (4-1), además de demostrar su jerarquía como visitantes, tanto en el bateo como en el fildeo.Del otro lado, la novena jarocha accedió a esta etapa como la cuarta mejor, pese a perder su serie ante Leones de Yucatán, pero podrían dar la campanada al contar con la figura internacional Yasiel Puig."Estamos trabajando totalmente enfocados para la serie que viene después de haber superado la etapa anterior frente a Tigres. Va a ser una serie buena, tienen tremendo equipo y nosotros debemos de estar enfocados a hacer nuestro trabajo, a estar tranquilos sobre la loma, hacer nuestros pitcheos para poder tener una buena salida", comentó el zurdo Héctor Hernández, quien subirá esta noche al montículo.En la otra llave de la Zona Sur se medirán Yucatán y Olmecas de Tabasco, mientras que en la Zona Norte los duelos serán protagonizados por Rieleros de Aguascalientes contra Mariachis de Guadalajara y Acereros de Monclova contra Toros de Tijuana.México vs. Veracruz19:00 h / ESPNYucatán vs. Tabasco18:30 hAguascalientes vs. Guadalajara19:15 hMonclova vs. Tijuana21:05 h