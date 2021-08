Van Municipios contra reforma de agua de Bonilla

Aline Corpus

Hora de publicación: 23:11 hrs.

Las Sindicaturas de los Ayuntamientos de Mexicali, Tecate y Playas de Rosarito presentaron controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la municipalización de los organismos operadores de agua, iniciativa promovida por el Gobernador Jaime Bonilla.Faltan por pronunciarse las Sindicaturas de los ayuntamientos de Tijuana y Ensenada.Los documentos de la controversia están a nombre de los síndicos Héctor Ceceña, Gonzalo Higuera y José Zazueta, mientras que las Síndicas de Tijuana y Ensenada, María del Carmen Espinoza y Elizabeth Muñoz, respectivamente, ya recibieron una solicitud de su Cabildo para seguir la medida.El pasado 28 de julio, a tres días de que concluyera la Legislatura local, Bonilla pidió a la mayoría morenista que aprobara su reforma para municipalizar el agua y pasar la responsabilidad del cobro, servicio y deuda, a los Ayuntamientos.En un comunicado conjunto con las sindicaturas de los tres Ayuntamientos, se indica que se demanda al Congreso de Baja California por omitir el proceso legislativo en la sesión del 28 de julio, cuando una mayoría de los diputados de la Legislatura pasada aprobaron la municipalización de los órganos operadores del agua."Además, se violó la normatividad vigente al no notificar a los Ayuntamientos con por lo menos cinco días de anticipación. Se trata de diversos artículos de la Ley que Reglamenta los Servicios de Agua Potable de Baja California, y de la Ley de la Administración Pública del Estado de Baja California", indica la información.Los síndicos mencionaron que también se trata de una responsabilidad para proteger al erario municipal, ya que, si bien no están en contra de la municipalización, al no ser tomados en cuenta para discutir los términos y hacer un análisis adecuado se convierte en un problema financiero municipal."Un ejemplo de ello son los transitorios del decreto, ya que se determina la transferencia de la deuda a los ayuntamientos", enfatizaron.Por ahora se desconoce la trascendencia financiera que significa Playas de Rosarito para la actual Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, debido a que ambos Municipios son atendidos por el mismo organismo."Es necesario que se revierta la aprobación 'fast track' del Congreso del Estado, estando entonces la anterior legislatura local. Hasta el momento, Tijuana y Playas de Rosarito son los primeros municipios en acatar el decreto y crear sus propios organismos", explica el comunicado.La mayoría de los ediles de Ensenada emitieron un documento a la síndica Elizabeth Muñoz Huerta, para que ésta presentara una controversia constitucional.Lo mismo ocurrió en Tijuana, cuando 12 regidores presentaron un escrito similar a la Síndica María del Carmen Espinoza, para que se pronuncien al igual que dichos tres municipios.Este lunes, el Gobierno del Estado publicó en su Periódico Oficial que los Ayuntamientos de Tijuana y Playas de Rosarito aprobaron la creación del organismo operador municipal del agua y saneamiento del Municipio.El artículo segundo transitorio señala 60 días para presentar proyecto del reglamento interior para el funcionamiento de la Comisión Municipal del Agua de Tijuana.En sesión extraordinaria, la mayoría de ediles en el Cabildo de Ensenada rechazó este miércoles el nuevo decreto de Bonilla, pero el Presidente Municipal, Armando Ayala, suspendió la sesión y no se realizó el conteo oficial.