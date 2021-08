Van tras pista de agresor de choque en Chapalita

Enrique Osorio

Hora de publicación: 14:19 hrs.

Aunque no ofrecieron detalles, la Fiscalía del Estado reportó este jueves que avanza en la investigación por el asesinato de un conductor a manos de otro, el miércoles, en la Colonia Chapalita, en Guadalajara.De acuerdo con el Fiscal Ejecutivo de Investigación Criminal, Joaquín Méndez Ruiz, aún realizan algunas diligencias para poder identificar a quien perpetró este homicidio con arma punzocortante tras un percance vial sobre Calzada Lázaro Cárdenas."Ahí en el lugar localizamos algunos indicios, incluido ahí el vehículo de la víctima, ya tenemos avances en la investigación, estamos agotando algunas diligencias y estaremos pendientes para darles a conocer si logramos la identificación del causante y algunos otros datos", aseguro Méndez Ruiz.Según testigos dijeron a los policías, la víctima conducía una camioneta Ford Lobo color tinto con placas JW-21-620, y fue agredida por quien conducía un vehículo Mazda en color rojo.La agresión ocurrió luego de un percance vial, en el cruce de Lázaro Cárdenas y La Merced, y la víctima pereció mientras intentaban darle las primeras atenciones, mientras el atacante escapó.Por otro lado, la Fiscalía expuso que aún no es llevado ante un juez el hombre que ingresó a un domicilio y asesinó con arma punzocortante a una mujer en la Colonia Circunvalación Vallarta, en Guadalajara.El señalado fue identificado como Ismael "C", quien hasta la tarde de este jueves esperaba a que un agente ministerial determinara su situación legal.Sobre el motivo del ataque, la Fiscalía aún no tiene aún datos concretos."En cuanto al móvil en este momento no está totalmente claro, se mencionó que es una persona con apariencia en situación de calle, independientemente del móvil estamos trabajando intensamente para acreditar todos los extremos del ilícito", dijo sobre este caso el Fiscal Gerardo Solís.