Ve OMS improbable una pandemia de viruela del mono

02 min 00 seg

Reuters

Hora de publicación: 10:04 hrs.

La Organización Mundial de la Salud no cree que el brote de viruela del mono fuera de África vaya a provocar una pandemia, dijo una funcionaria este lunes, añadiendo que sigue sin estar claro si las personas infectadas que no muestran síntomas pueden transmitir la enfermedad.En mayo se han notificado más de 300 casos sospechosos y confirmados de viruela del mono, una enfermedad normalmente leve que se propaga por contacto cercano y puede causar síntomas similares a los de la gripe y lesiones cutáneas llenas de pus, la mayoría en Europa.A la pregunta de si el brote tiene el potencial de convertirse en una pandemia, Rosamund Lewis, responsable técnica de la viruela del mono del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS, dijo: "No lo sabemos, pero no lo creemos. Por el momento no nos preocupa que se produzca una pandemia".La OMS está estudiando si el brote debe ser evaluado como una "posible emergencia de salud pública de importancia internacional". Tal declaración, como se hizo con el Covid-19 y el ébola, ayudaría a acelerar la investigación y la financiación para contener la enfermedad.Una vez que se ha contraído la viruela del mono, la duración de la aparición de la erupción y la caída de las costras se reconoce como el periodo infeccioso, pero hay poca información sobre si hay alguna propagación del virus por parte de personas que no son sintomáticas, añadió Lewis."En realidad, todavía no sabemos si hay transmisión asintomática de la viruela del mono, los indicios en el pasado han sido que no es una característica importante, pero esto está por determinarse", señaló.Se sabe que la cepa del virus implicada en el brote puede acabar con la vida de una pequeña fracción de los infectados, pero hasta ahora no se han registrado decesos.La mayoría de los casos han aparecido en Europa y no en los países de África Central y Occidental donde el virus es endémico, y no están relacionados con los viajes.