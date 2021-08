Vecinos de La Perla se nombran autodefensas

Enrique Osorio

Hora de publicación: 05:00 hrs.

María trabaja y vive en la zona de la Colonia La Perla, en Guadalajara, en donde vecinos se organizaron desde hace dos meses para colocar lonas de advertencia a los ladrones.A ella le robaron su bicicleta, estaba barriendo la banqueta cuando los ladrones se llevaron su medio de transporte; a raíz de este y otros atracos en la zona fue que los vecinos comenzaron a tomar medidas, como avisar a los criminales que estaban organizados en autodefensa.No se trata de rondines ciudadanos, al menos no por ahora, pero sí de estar todos comunicados a través de chats y de "hacer montón" en caso de ver a sospechosos que deambulen sin motivo por esas calles del oriente de Guadalajara, en donde convergen las colonias La Perla, San Juan de Dios, Antigua Penal de Oblatos y Belisario Domínguez."Un domingo me robaron, estaba barriendo la banqueta, hace como dos meses, después de eso pusimos las lonas, hicimos un grupo y nos juntamos, y platicamos y todo."Estamos echando un ojo, ya si vemos alguien que no debe de estar ahí, que está sospechoso ya (le decimos) 'oiga, disculpe, la parada del camión está allá'", explicó María.Jaime también vive en las inmediaciones y, aunque no le ha tocado ser víctima de los ladrones, ha sentido el temor de ser atracado en su trayecto a pie de su trabajo a su casa o viceversa."Tenemos un chat en línea, en donde nos publicamos cualquier cosita que se vea sospechosa luego nos hablamos, aquí está muy canijo en la noche, no hay de otra más que organizarse."Es una red entre muchos vecinos, negocios también, no salimos a patrullar, se avisa, salimos todos, ven que está la gente y corren los cabr..., salimos cuatro o cinco vecinos, nos ponemos a media calle y luego, luego corren", comentó el vecino.Quienes más azotan esa zona son los motoladrones y los que andan en bicicleta, atracan principalmente a peatones; lo más común es que les arrebaten sus teléfonos a quienes van mandando mensajes o navegando en redes, acusaron los entrevistados.Los robos a persona son el segundo delito más denunciado en la Colonia La Perla, al menos entre agosto de 2019 y junio de este año, lapso en el que se presentaron 54 denuncias.Ese delito es el más reportado en las colonias San Juan de Dios, que sumó 191; Antigua Penal de Oblatos, con 69; y Belisario Domínguez, con 43, según la Plataforma de Seguridad Jalisco, que se basa en datos de la Fiscalía del Estado.Los vecinos reconocieron que los policías del Municipio están en contacto con ellos, aunque esto no había frenado los atracos como lo han hecho las acciones vecinales e incluso los ladrones parecen saber en qué momento pasan las patrullas."Hay una patrulla, un comandante, sí hay una persona que se ha puesto en contacto. Pero tienen su rachas (de patrullaje)", señaló Moisés, otro vecino.