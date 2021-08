Ven inconstitucional dar libertad tarifaria a AMX

02 min 30 seg

Ailyn Ríos

Hora de publicación: 17:19 hrs.

Dar libertad tarifaria a América Móvil (AMX), además de debilitar la competencia en el mercado de telecomunicaciones en México, es contrario a la Constitución, aseguraron especialistas.El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) estaría por hacer público que dio libertad tarifaria a AMX, agente económico preponderante en telecomunicaciones (AEP), en 52 municipios donde la empresa podrá determinar el precio de la interconexión que otros operadores deben pagar por usar su infraestructura en servicios fijos.En esos municipios, según el regulador, la empresa tiene menos del 50 por ciento del mercado.María Elena Estavillo, directora de Centro-i, comentó que esta decisión es contraria a lo establecido en la Constitución, al eliminar la regulación de acceso a un servicio de desagregación que está considerado constitucionalmente como insumo esencial y donde debe existir una obligación efectiva del preponderante para dar acceso."Adicionalmente, el ecosistema de mercados de las telecomunicaciones está formado por vínculos estrechos entre mercados mayoristas y minoristas, entre localidades y entre los distintos tipos de servicios ofrecidos."La decisión del IFT no considera estas interacciones ni sus repercusiones, que sin duda debilitarán la competencia en estas distintas dimensiones", aseguró a Grupo REFORMA.Asimismo, señaló que en México todavía no hay condiciones de competencia efectiva, al contrario, hay una reconcentración de ingresos, donde una enorme proporción la acumula América Móvil.La también ex comisionada del IFT comentó que los afectados por la libertad tarifaria, que son desde los competidores del preponderante hasta los usuarios de telecomunicaciones, pueden intentar ampararse ante esta medida.Michel Hernández Tafoya, director de Observatel, aseguró que el Instituto no ha brindado un análisis claro y profundo para otorgar la libertad tarifaria."(Lo ideal sería) no pasar de un escenario donde tenemos unas restricciones que apenas estaban dando algunos frutos y además, incipientes todavía, a pasar a un escenario donde sin un análisis específico de cómo está la competencia en cada una de esas localidades y en cada uno de esos mercados ya brincar directo a la libertad tarifario."Me parece que sí hay riesgos a la competencia", dijo.El IFT, agregó, está asumiendo que como AMX ya no entra en la definición de preponderante en esas localidades, entonces ya hay competencia económica, conclusión que resulta peligrosa.En tanto, el Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET) considera que no existe evidencia formal, generada por el IFT, que acredite que las obligaciones impuestas al AEP se hayan cumplido a cabalidad de manera oportuna.Los informes de cumplimiento que da el Instituto son de carácter documental, pero no se cuenta con evidencia en campo sobre que la preponderancia de AMX haya disminuido, mencionó Gerardo Soria, presidente del IDET.