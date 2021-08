Ven insuficiente trabajo del Acuaférico

01 min 30 seg

Violeta Meléndez

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Aunque se habilitó al 100 por ciento a mediados de mayo, habitantes de San Juan de Ocotán reportan que el Acuaférico no ha dado los resultados esperados, pues tienen poca presión en sus tuberías.En contraparte, otras colonias de mayor plusvalía entre las 17 que según el Siapa se verían beneficiadas por este proyecto de 200 millones de pesos, como Real San Bernardo o Jardines Universidad, no reportan problemas de abasto, calidad ni presión."Tuvimos problemas porque no nos llegaba agua, pero ahorita ya tenemos. Lo único malo es que sale un chorrito en algunos horarios, no sé si haya mucha demanda o no haya buena presión, pero apenas alcanza", reporta Gloria Rosales, vecina de San Juan de Ocotán.Esa colonia fue parte de las que el Siapa incorporó a la lista de beneficiadas tras la inversión de 200 millones de pesos que recibió a principios del año, cuando se agudizó la crisis de desabasto de agua en el Área Metropolitana de Guadalajara.Inicialmente, el organismo reportó que la obra solo permitiría solventar los problemas de desabasto en las colonias Alcázar Oriente, Puerta Del Roble, Puerta Aqua, Puerta Plata, Royal Country, Santa Isabel, Real San Bernardo, San Bernardo, Jardines Universidad y El Coto.Sin embargo, días después de su apertura el 12 de mayo, anunció el Siapa que otras colonias también estaban consideradas entre las beneficiarias, sin explicar por qué se incorporaron después, y sumó a San Juan de Ocotán, Puerta del Bosque, Las Ceibas, Abadía Residencial, Villa La Cima, Alcázar Poniente y Bosque de los Lagos.