Ven recuperación de turismo internacional en 2023

02 min 30 seg

Reuters

Hora de publicación: 08:36 hrs.

Las llegadas de turistas internacionales se estancarán este año, excepto en algunos mercados occidentales, lo que provocará pérdidas de hasta 2.4 billones de dólares, de acuerdo con un estudio de Naciones Unidas, que agregó que no espera que el sector se recupere por completo hasta 2023.La vacunación y los certificados Covid-19 son clave para restaurar la confianza en el turismo extranjero, que proporciona un salvavidas para muchos países, especialmente a los pequeños estados insulares que dependen en gran medida del sector para generar empleos, afirmó.En 2020, las llegadas internacionales se desplomaron un 73 por ciento desde los niveles anteriores de 2019, provocando pérdidas estimadas en 2.4 billones de dólares en turismo y sectores relacionados, según el reporte de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés) y la Organización Mundial del Turismo de la ONU (OMT)."La perspectiva para este año no luce mucho mejor", dijo Ralf Peters, de la rama de análisis de mercados de UNCTAD, en una conferencia de prensa. "Los primeros tres meses volvieron a ser malos, no hubo muchos viajes", agregó."Hay una expectativa de cierta recuperación en la segunda mitad del año, al menos para América del Norte y Europa hasta cierto punto", dijo a Reuters, dándole crédito a las vacunas.El informe establece tres escenarios para 2021, mostrando un pronóstico de una caída de entre el 63 y 75 por ciento con respecto a los niveles previos a la pandemia en las llegadas de turistas internacionales, lo que resulta en pérdidas de entre 1.7 billones y 2.4 billones de dólares."En el turismo internacional estamos en niveles de hace 30 años, así que básicamente estamos en la década de 1980 (...) Muchos medios de vida están realmente en peligro", dijo Zoritsa Urosevic, representante de Ginebra de la OMT, con sede en Madrid."Lo que estamos viendo en el largo plazo es (...) alcanzar las cifras de 2019 después de 2023", agregó.Sandra Carvao, jefa de inteligencia de mercado de la OMT, dijo que sería una "recuperación muy diversa", que variará según la región y el país.El certificado digital Covid-19 de la Unión Europea, que entrará en vigor el jueves, representa la única armonización regional hasta la fecha, indicó.Carvao, refiriéndose a los corredores de viaje, dijo: "Vemos por ejemplo que Asia-Pacífico sigue siendo una de las regiones más cerradas del mundo en este momento. La mayoría de las fronteras de los países están totalmente cerradas o con restricciones significativas".