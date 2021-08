Ven tope en proyecciones al alza de PIB del País

02 min 30 seg

Jorge Cano

Hora de publicación: 14:14 hrs.

Las revisiones al alza en las proyecciones de crecimiento de la economía mexicana están llegando a su fin por los mayores contagios de Covid-19 en México y en el mundo, aseguró el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).En agosto, las expectativas de crecimiento para 2021 de los analistas llegaron a 6 por ciento, superior al 5.9 por ciento esperado en julio, según la encuesta mensual de expectativas del IMEF. Este puede ser de los últimos aumentos en las estimaciones."Después de esta ola de revisiones al alza de los pronósticos yo creo que ya llegamos al tope. Hacia adelante lo que vamos a ver es que los pronósticos se queden ahí o que haya algunas revisiones a la baja y no creo que sea exclusivo de México, podría ser a nivel global por esta tercera ola de Covid global", explicó Gabriel Casillas, director de estudios económicos del IMEF.Aunque el PIB en México creció 19.7 por ciento en el segundo trimestre del año, la actividad industrial en junio reportó una caída de 0.5 por ciento, según el IMEF.Esta contracción se explica por los problemas de suministro de semiconductores, entre otros, así como un retroceso en la actividad de construcción.Por esta razón, se espera que la varianza entre las estimaciones de crecimiento de los analistas económicos se mantenga entre 5.6 y 6.2 por ciento, con un consenso de 6 por ciento, dijo Casillas.Hacia adelante, la evolución de la economía mexicana estará sujeta a un grado importante de incertidumbre por la trayectoria de la pandemia. Además de que se mantiene el entorno desfavorable para la inversión, aseguró Ángel García-Lascurain, presidente del IMEF.Luego de que termine el efecto rebote, México habrá perdido la capacidad estructural de crecimiento sostenido, lo que afectará la estabilidad de las finanzas públicas.Hasta el momento se han utilizado recursos de fideicomisos, fondos de estabilización y una ampliación de la fiscalización, pero estas estrategias tendrán un límite, advirtió el Instituto.Finalmente, sobre el ligero crecimiento de 2.6 por ciento en la Inversión Extranjera Directa (IED) en el primer semestre a niveles de 18 mil millones de dólares, García-Lascuraín afirmó que no muestran una mejora en la confianza de inversión en México."México ha mantenido flujos de IED más o menos en los mismos montos, pero el entorno internacional ha cambiado de manera importante. Hay diversificación empresarial de China por los conflictos con Estados Unidos que colocan a México en una posición muy atractiva para invertir."Desde nuestra perspectiva, México debería aspirar a tener niveles de 40 a 50 mil millones de dólares, no los niveles promedio de las primeras décadas de este siglo", afirmó.