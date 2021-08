Vence rechazos para cumplir sueño en ballet

02 min 00 seg

Erika P. Bucio

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Sin la elasticidad natural para ser candidato a una escuela nacional de danza, el sueño de Sebastián Aguiñaga en el ballet parecía acabado, pero en Ballet Joven, plataforma académica independiente, encontró cabida y, a fuerza de trabajo, el bailarín de 20 años alcanzó la final del concurso The Margot Fonteyn International Ballet Competition 2021."Nunca creí ni me pasó por la cabeza ser bailarín, rodeado de médicos y futbolistas. A pesar de las discriminaciones y los rechazos, no me he detenido: otros hubieran desertado", dice el único latinoamericano entre 15 finalistas del concurso anual organizado por la Royal Academy of Dance (RAD) en el Reino Unido.La lucha de Aguiñaga (México, 2001) por una medalla significa para su maestra Victoria Treviño un triunfo para los pequeños proyectos independientes como el suyo, iniciado en 2010, sin apoyos institucionales, que empezó en la sala de su casa y generó un programa especial para varones llamado "Ballet para chavos"."No porque no entres a una escuela nacional o pertenezcas al gremio que está abrazado por el Gobierno o instituciones muy bien fondeadas (no puedes llegar), sino que de un proyecto humilde e independiente del sector privado también puedes", dice orgullosa.Supo leer en su alumno su gran potencial emocional y su capacidad de trabajo, alguien incapaz de decir "no". Aun si tienen que trabajar en la calle, a falta de un salón apropiado.Aguiñaga lleva cinco años de lleno volcado en el ballet y su sueño está puesto en la danza. Isaac Hernández, la estrella mexicana del English National Ballet, ha sido un referente para él; estudia a conciencia sus videos.Hacía fila en la taquilla para su gala Despertares cuando se dio cuenta que una mujer había olvidado su cartera y corrió a devolvérsela. Cuando regresó, ya no quedaban boletos. Pero una persona recompensó su acción regalándole una entrada. Finalmente, verlo bailar, a sólo cinco filas del escenario, le alentó aún más."Quiero seguir bailando hasta que no pueda más y formar parte de una compañía en México o Europa", asegura.La final se librará el 9 de septiembre a las 12:30 horas, por primera vez en línea, debido a la pandemia.En https://www.royalacademyofdance.org/the-fonteyn/the-fonteyn-2021/the-fonteyn-2021-final están disponibles los boletos.