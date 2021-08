Venir a Rayados fue un acierto para Moreno

02 min 00 seg

Jesús Carvajal

Hora de publicación: 17:08 hrs.

Héctor Moreno no tiene la menor duda que venir a Rayados fue su mejor elección.Aunque ya quisiera haber debutado, pero sigue en rehabilitación de su muslo derecho, el defensa central está feliz por su nueva aventura con el Monterrey."Al llegar aquí creo que tomé la decisión correcta. Tengo la ilusión de prepararme de la mejor manera para cumplir los objetivos personales y grupales para pelear por mi puesto en selección", dijo Moreno."Es el mejor lugar que pude elegir para seguir creciendo, pensando en mejorar, para poder ser considerado por Selección a largo plazo y lo que me encuentro con Rayados, que me habían comentado, lo vengo a ratificar".Moreno dijo que no se siente en desventaja por haber llegado lesionado a un equipo con alta competencia interna."Desventaja para nada, sí con mucha tristeza, rabia al momento de la lesión, pero afortunadamente eso te da experiencia. He pasado por situaciones como esta, así que a trabajar, recuperarme para estar pronto disponible. Sé que tengo grandes compañeros en mi posición y está duro estar dentro del cuadro, pero es lo que quiero".Aunque fue dirigido por Javier Aguirre en el Mundial 2010 y luego en el Espanyol en el 2012, dijo que el entrenador de Rayados no influyó en su decisión de firmar con La Pandilla."Tuve la fortuna de coincidir con Javier en Sudáfrica y a partir de ahí, he tenido relación, un contacto continuo y después para el hecho de venir a Rayados tuvimos una llamada y me expresaba lo feliz que estaba en el club, las grandes cosas que tiene este club y que estaría feliz de tenerme en este equipo y que tomara la mejor decisión", dijo."Ahorita hay poco contacto con el equipo, yo estoy en rehabilitación, hay relación de respeto, cariño, pero no influyó para nada en cuanto a venir".