Ventana al conocimiento

Rebeca Pérez Vega

Hora de publicación: 05:00 hrs.

La pandemia modificó abruptamente la dinámica social. La prevención para evitar el contagio por coronavirus encerró a miles de personas en sus hogares, pero se abrió una nueva puerta por internet a través de cursos en línea para hacer fotografía, escribir una novela, aprender a dibujar, ilustrar y mejorar la letra manuscrita, iniciar un huerto o diseñar una empresa.Si bien el aprendizaje a distancia va en aumento desde hace varios años, esta emergencia sanitaria empujó y aceleró su consolidación: de acuerdo con un estudio de Udemy, la plataforma global de cursos virtuales, la inscripción de usuarios aumentó 425 por ciento durante la pandemia.Mientras en Italia los talleres más buscados tienen que ver con aprender a tocar la guitarra, escribir textos para redes sociales y manejar Photoshop; en Brasil, el reflector se ha puesto en mercadotecnia para Instagram, edición de video y dibujo; en Australia ha sido la animación, aprender a tocar el teclado y la guitarra.En México, los intereses se han centrado en tener mayor agilidad de lectura, análisis financiero y practicar habilidades profesionales para tomar fotografías.La inclinación por tener nuevas herramientas de conocimiento no sólo le ha interesado a los usuarios, los artistas también han abierto nuevas posibilidades para reconvertir su profesión.Antes ofrecían pequeños cursos presenciales de manera regular, pero ahora el espectro se ha ampliado y el campo de acción ha superado las barreras geográficas, como lo cuentan la ilustradora Liliana Camacho y los escritores Alberto Chimal y Cecilia Magaña.Alberto Chimal (Toluca, 1970) es un escritor experimentado que ha dedicado la mayor parte de su carera en explorar narrativas experimentales, a darle forma a novelas y cuentos de imaginación fantástica, que imparte cursos y talleres literarios desde 1993, pero ahora se encuentra en un escenario inédito: tiene más de 24 mil alumnos a la distancia, algo que no había ocurrido a lo largo de su carrera.El autor de libros como El Viajero del Tiempo (Posdata, 2011), La Torre y el Jardín (Océano, 2012) y La Mujer que Camina para Atrás y Otras Historias (UNAM, 2020) emprendió desde el año pasado una nueva aventura en el camino del conocimiento: fue invitado por la plataforma de cursos en línea Doméstika, con sede en California, para impartir un taller de Introducción a la Escritura Narrativa.Aunque la invitación vino antes de la pandemia, debió desarrollar todo el contenido durante el confinamiento: acudió a sesiones de grabación durante una semana y desde que se lanzó el curso ha estado en el top de ventas y ahora suma 24 mil 569 alumnos ubicados en distintas partes del mundo."Es un trabajo muy diferente al que había estado haciendo, todas las reuniones que habíamos tenido en vivo debieron ser en línea y desde entonces hubo necesidad de adoptar, antes de lo previsto, las herramientas digitales, pero esto ayudó a que me familiarizara más rápido con esta nueva forma de trabajar."Ahora hay más de 24 mil personas inscritas, es increíble, el panorama se abrió enormemente, en este momento ha cambiado la vida diaria, todos los días le tengo que dedicar al menos una hora o más a estar pendiente del foro de Doméstika, es como parte de mi labor cotidiana estar atento", relata el autor que también ha incursionado en la escritura para cine y novela gráfica.A lo largo de 15 sesiones, los usuarios conocen el proceso esencial para escribir una historia breve con fundamentos y técnicas de la escritura creativa. Lo interesante de este modelo de enseñanza, cuenta Chimal, es que cada alumno desarrolla su curso de la manera que mejor le parezca: puede tomarlo y abandonarlo por un tiempo y luego regresar."Es muy interesante, no es que tenga que hablar con todos los usuarios de manera simultánea, sino que voy atendiendo uno por uno conforme van pasando ciertas etapas del curso, sí hay que hacerlo con constancia, pero sí es manejable, eventualmente tendré que haber revisado más de 24 mil proyectos finales, va a tomar tiempo, ha sido un trabajo más intenso de lo que esperaba, pero valió mucho la pena porque de hecho el curso ahora es uno de los más vendidos en la plataforma, nos ha ido muy bien y ya lanzaremos otro más adelante", describe el autor.Qué: Taller de Introducción a la Escritura Creativa.Cómo: A través de 15 lecciones Alberto Chimal ofrece fundamentos y técnicas de escritura creativa para escribir una historia breve.Dónde: www.domestika.org/es/courses/1020-introduccion-a-la-escritura-narrativa.Liliana Camacho (Guadalajara, 1982) es una ilustradora multifacética que ha trabajado en el mundo de los videojuegos, la animación, la publicidad, el diseño gráfico y la literatura. Desde hace varios años ha dado clases en varias escuelas e institutos educativos, pero además ahora tiene una ventana hacia el exterior con Crehana, una plataforma chilena de cursos virtuales, en la que ahora atiende a más de mil 400 estudiantes.La ilustradora mejor conocida como Liloo, fue invitada a impartir un par de talleres Bocetaje: Conceptualización y Técnicas, así como Ilustración de Escenarios con Técnicas Tradicionales, que se ofrecen desde junio pasado. Aunque la creativa tiene experiencia en la producción de contenidos, ésta fue una experiencia distinta: debió crear una especie de guion de televisión para articular sus clases con duración de una hora cada uno."Lo duro fue conformar el contenido porque hay que condensar temas que son muy amplios y además tuve que elaborar todas las ilustraciones previamente, hacer una hasta seis veces para que los usuarios fueran revisando los avances poco a poco", relata la creativa quien ha participado en exposiciones individuales y colectivas en México y Estados Unidos.Camacho narra que este tipo de plataformas le han permitido dar a conocer su trabajo más allá de México. A partir de su trabajo en Crehana ha visto incremento en el número de seguidores en sus redes sociales y un acercamiento más directo con quienes ya seguían su trabajo."Me ha gustado mucho la experiencia, hay tiempo de revisar proyectos, de entrar en contacto con la gente. No es una fuente de ingresos muy grande, pero es estable, hay un contrato de tres años y puedo proponer más cursos, creo que se ha generado una red, gente que me conoce a partir de esa plataforma", describe.A la ilustradora, que trabaja con tinta china y acuarela, así como con herramientas digitales, le interesa crear mundos imaginarios complejos y llenos de detalles (con algunas preferencias por pincelar gatos) que en sí mismos cuenten historias. Esa narrativa visual es la que trata de enseñar a través de sus cursos en línea."La experiencia de hacerlo es muy chida, te ayuda a aterrizar mucho cómo transmitir el conocimiento de manera más clara, yo le recomendaría este formato a otros artistas, pero si no les da miedo hablar en público, porque hay que ponerse frente a la cámara y ser un personaje más público", añade.La artista tiene la página liloo.mx en la que exhibe y vende su trabajo, que además de ilustración incluye artículos como libretas, pines y pósteres. Ahora trabaja en la producción de su propio libro El Pueblo Secreto de los Gatos, que se basa en estos animales predilectos, que dibuja en distintos entornos.Qué: Ilustración de escenarios con técnicas tradicionales.Cómo: A partir de 24 clases, Liliana Camacho enseña a dibujar escenarios desde cero, con técnicas tradicionales de acuarela, tinta y lápices de colores.Dónde: www.crehana.com/mx/cursos-online-dibujo/ilustracion-de-escenarios-con-tecnicas-tradicionales.Qué: Bocetaje: Conceptualización y Técnicas.Cómo: En 22 sesiones, la ilustradora muestra los fundamentos básicos de construcción y composición para el dibujo artístico y además ofrece herramientas para contar historias a través de cada trazo.Dónde: www.crehana.com/mx/cursos-online-dibujo/bocetaje-conceptualizacion-y-tecnicas.El aislamiento y la emergencia sanitaria llevó a muchas personas a cuestionarse cómo utilizaban su tiempo. Antes de la pandemia había quien tenía curiosidad de inscribirse a algún taller, pero por cualquier pretexto no lo hacía: el confinamiento fue el empujón final, advierte la escritora Cecilia Magaña (Ciudad de México, 1978), quien fue invitada a ofrecer un curso virtual en la página de Doméstika."Con este cambio de dinámica empezó a haber muchísima demanda de cursos en línea para tratar de utilizar el tiempo lo mejor posible, todo se movió muy rápido con el aislamiento, además había un segmento de público que incluso viajaba fuera de la ciudad para tomar cursos en otras ciudades y eso ahora ya no es necesario, el crecimiento de estas plataformas ha sido exponencial", describe Magaña, autora de libros como Principio de Incertidumbre, Old West Kafka, La Cabeza Decapitada y Silenciosa y Sutil.La narradora, radicada en Guadalajara desde 1988, recuerda que la invitación tuvo que ver con su experiencia previa en la impartición de talleres. Lo ha hecho de manera independiente y con el cobijo de distintas instituciones como la Universidad de Medios Audiovisuales CAAV, pero ahora la experiencia fue distinta.Durante tres meses, de marzo a junio, trabajó en el diseño del curso Psicología del Personaje Ficticio, y después hizo una sesión de grabación en la Ciudad de México. En sesiones de cinco horas de duración, la creativa mostrará distintas herramientas prácticas para delinear personajes ficticios, pero verosímiles a partir de la propia experiencia y de la invención de cada participante.El taller no ha salido a la venta, será en septiembre, pero la autora ha conocido la dinámica de cerca y advierte que este método es funcional porque es muy concreto y eso mismo provoca que se desarrolle en tiempos más breves."Los ejercicios que se proponen tienen indicaciones muy puntuales que se pueden retroalimentar de manera precisa y personalizada, al aceptar trabajar con este tipo de plataformas hay un compromiso de dedicarle el tiempo necesario, por lo menos tres horas semanales."Me parece que este modelo llegó para quedarse, mucha gente ya no quiere perder tiempo en salir de casa y desplazarse, se ha hecho muy práctico tomar estas clases en línea y bajo las condiciones de cada usuario", explica la escritora que ha sido becaria del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes.Actualmente trabaja en la escritura de un libro de relatos, intermedio entre la novela y el cuento, además prepara la publicación del libro Los Funerales, de la autora Gabriela Hernández, bajo el sello editorial de Atípica, que Magaña fundó hace un par de años junto con Ada Cabrales.Qué: Psicología del Personaje Ficticio.Cómo: En cinco horas la escritora Cecilia Magaña enseñará las claves fundamentales para inventar personajes a partir de elementos autobiográficos y de ficción con el propósito de darle verosimilitud a su existencia literaria.