Veta Pemex por decreto a familia de AMLO

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Petróleos Mexicanos pidió expresamente a parientes del Presidente Andrés Manuel López Obrador que se abstengan de participar en el concurso para contratar a la empresa que realizará los servicios de exploración y explotación del área contractual Cuitláhuac, en el activo de Burgos.En diciembre, Pemex rescindió cuatro contratos por 312 millones de pesos, luego de que se reveló que hasta 77.7 millones de pesos hubieran sido cobrados por Litoral Laboratorios Industriales, propiedad de Felipa Obrador Olán, prima del Presidente y proveedora de Pemex desde el sexenio pasado."En cumplimiento al comunicado Presidencia-016/06/13/19 de fecha 13 de junio de 2019, se le solicita a la esposa, hijos, hermanos, hermana, primos, tío, cuñados, nueras, concuños y demás miembros de la familia ya sea cercanos o distantes de nuestro Presidente Constitucional, Licenciado Andrés Manuel López Obrador, se abstengan de participar en el presente concurso", dice la convocatoria al concurso emitida el 13 de julio.La advertencia no fue incluida en la convocatoria original, sino que fue agregada en un inserto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de julio por Carlos López Pérez, subgerente de Contrataciones en Villahermosa, donde se desarrolla el concurso.El mensaje a los parientes del Presidente no ha sido incluido en otras convocatorias recientes de Pemex Exploración y Producción (PEP).El área contractual Cuitláhuac abarca 195 kilómetros cuadrados en Tamaulipas. Pemex estima que se pueden recuperar 218 mil millones de pies cúbicos de gas natural, para lo cual la empresa contratada tendrá que perforar 11 pozos nuevos y reparar nueve que ya existen para reactivarlos.Lo anterior, durante el primer año del proyecto, para lo cual PEP estima se requerirá una inversión de 69.9 millones de dólares.Constructora Marusa, Compañía Perforadora México, GPA Energy, Perforaciones Marítimas Mexicanas y Sinopec International son las empresas que, el 23 de julio, manifestaron interés en participar en este concurso.Las rescisiones de diciembre de 2020 afectaron a ocho empresas en las que no tiene participación algún pariente de AMLO, y el caso llevó a la remoción de su puesto de Alejandro Flores, quien era el gerente de Contrataciones de la Coordinación de Abastecimiento de PEP.Los contratos, derivados de licitaciones públicas, fueron asignados entre octubre de 2019 y enero de 2020, cuando la Presidencia ya había emitido el comunicado para no hacer tratos con parientes de López Obrador.