Vicente Fernández está intubado y seminconsciente

Lorena Jiménez

Hora de publicación: 05:00 hrs.

El estado de salud de Vicente Fernández sigue siendo grave, pero sus signos vitales se mantienen estables, informó este miércoles su equipo médico.Pero lo que más preocupa a la familia es que el ícono de la música mexicana permanezca intubado, confirmó su hijo Gerardo."Está en una situación difícil, pero va mejorando, pero su mejora es tan, tan lenta, que ¿qué podemos decirles de un día a otro?"Ahorita lo que más nos preocupa es que pueda salir del intubado", platicó el integrante de la familia Fernández tras la visita a su padre.Agregó que el "Charro de Huentitán" se comunica con parpadeos, pues está consciente, aunque sometido a una sedación mínima."Está despierto, está consciente, pero está intubado, él nos mueve los ojos, porque por la misma operación no puede tampoco moverse", apuntó.Por su parte, Vicente Fernández Jr. reiteró que no ha habido evolución significativa en la salud de su papá, quien se encuentra hospitalizado desde el viernes, luego de una caída que le provocó fractura de cuello.La misma información se compartió mediante un parte médico que se emitió a través de las redes sociales del intérprete."El estado actual de salud del Sr. Vicente Fernández se mantiene grave, pero estable en relación a sus signos vitales. Continúa dependiente de apoyo ventilatorio por pobre esfuerzo respiratorio."En cuanto a sus funciones cerebrales, éstas se encuentran íntegras. Esperamos recuperación de movilización en forma progresiva. Se mantiene con sedación mínima y al momento sus sistemas sin alteraciones", se lee en el comunicado.De acuerdo con "Chentillo", su familia está unida y en constante comunicación, por lo que descartó que haya conflicto entre ellos, como se especuló en algunos medios.También manifestó que por el momento no van a trasladar a Estados Unidos al ídolo mexicano, pues esperan que haya avance en su recuperación.Aseguró que la última palabra respecto a las decisiones con la salud del "Charro de Huentitán" la tiene su madre, Cuquita Abarca. Alejandro Fernández "El Potrillo" volvió al País el lunes tras unas vacaciones en Europa, pero se ha mostrado más hermético.Las visitas a "Chente" en el área de terapia intensiva sólo pueden durar entre tres y cinco minutos por persona, debido protocolas sanitarios.