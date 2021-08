Visiones de México-Tenochtitlan

05 min 00 seg

Hugo Lazcano

Hora de publicación: 05:00 hrs.

El choque de dos mundos se dio de manera violenta: los españoles buscaron la dominación política, social y religiosa a través de la guerra. Tras la derrota, los mexicas, pobladores de lo que ahora es el Valle de México, adaptaron, a través de sus descendientes, en los años de sometimiento de la Nueva España, ritos y tradiciones que hoy son identidad del País.Aquí un prontuario de lecturas esenciales para entender el concepto de nación mexicana desde antes de la llegada de las expediciones españolas de Francisco Hernández de Córdova, Juan de Grijalva y Hernán Cortés.Bernal Díaz del CastilloLibro iniciático para conocer, desde la mirada española, cómo se dio el encuentro de dos culturas y su posterior enfrentamiento. Narrada con un ameno estilo pese a los arcaísmos, muchos de sus pasajes son considerados "de primera mano". Sus descripciones de Cortés, La Malinche y Moctezuma no han sido hasta ahora desmentidas.TrillasJaime Montell GarcíaMonumental obra de casi mil páginas que se lee como una novela de aventuras. El autor confronta los acontecimientos más sobresalientes con las visiones clásicas para que el lector forje su criterio. Impresionantes las descripciones de las batallas. De hecho, Montell se adelantó a las autoridades de la CDMX y él en este libro llama "La Noche de la Victoria" a "La Noche Triste". Agotado en librerías y aún sin versión electrónica, se puede consultar en bibliotecas públicas.Miguel Ángel PorrúaHugh ThomasConsiderado un clásico sobre el tema, este volumen del erudito académico inglés es un portento de datos sobre los orígenes, desarrollo y declive de la civilización mexica. Amante de la descripción, Thomas equilibra cada capítulo entre lo docto y lo ligero. Páginas con rigor histórico y numerosas notas de pie de página que, aunque se pueden saltar, le dan un carácter único a su valía.PlanetaJosé Luis MartínezSe trata de LA biografía sobre el polémico conquistador español. Martínez consagró su vida al estudio y revisión documental de la trayectoria del extremeño. Con precisión se aprecia como lienzo el ingenio de Cortés en su labor de conquista sin ser un gran militar u hombre letrado (apenas unos meses de Derecho en la universidad de Salamanca y algún dominio del latín). Por muchos años estuvo agotada esta biografía y sólo se encontraba la versión abreviada. FCE acaba de reeditarla.FCEChristian DuvergerHistoriador dedicado, de sólida formación, Duverger lanza esta bomba: "Cortés es el autor de La Verdadera Historia de la Conquista de la Nueva España". Afecto a escribir sin tono académico, el francés lleva de la mano al lector por una serie de reflexiones que sustenta con datos duros de archivos de peso que cuestionan cómo un soldado de a pie (Bernal Díaz del Castillo) domina conocimientos de todo lo que pasó, cuando él no era siquiera del grupo de capitanes del conquistador.TaurusMichel GraulichEl académico belga brinda un complejo camino documental de historia y costumbres para construir la figura del controvertido emperador mexica y su proceder ante la llegada de los españoles. Desmenuza creencias fundacionales y los orígenes de deidades. Revisa con ojo crítico tradiciones y comportamientos -incomprensibles del modo occidental- de México Tenochtitlan y su tlatoani. Pone al ras de piso al mito.Ediciones EraJuan MirallesSi de un personaje no se ha podido establecer un perfil creíble y una línea del tiempo confiable es de Malintzin, la lengua de Cortés, una mujer que siendo casi una niña, y gracias a su facilidad para los idiomas, dejó claro su poder en la Conquista. El historiador y diplomático mexicano reivindica en una narración sencilla, pero llena de detalles, el papel y proceder de esta mujer a quien injustamente se le ha marcado con la tinta de la traición.TusquetsPedro SalmerónNovedad editorial que repasa los capítulos cruciales de esta epopeya y que en un ejercicio de reflexión profunda reivindica conductas de los vencidos. Por supuesto se exponen los testimonios de diversas fuentes trascendentales en busca de un equilibro. Como lo señala Salmerón, el término "Conquista de México" es discutible.FCENorman SpinradEste es un best seller bien escrito, bien documentado, que dentro de la verdad y la imaginación muestra un variopinto y atrayente cuadro de Mesoamérica, los españoles y la Conquista. Ideal para quienes quieren aprender de historia de modo contadito y sin complicaciones. Brad Pitt compró los derechos de esta novela y ha intentado, sin éxito, llevarla al cine.Ediciones BJosé López Portillo y PachecoEl ex Presidente de México (1976-1982), gran conocedor de la historia prehispánica, escribió esta crónica, según él por encargo, pensando en un guión cinematográfico. Anclado en fuentes antiguas, más del lado indígena que del español, el texto resulta ameno e ideal para niños y público en general. Se lee en una sentada.Fernández Editores