Vive auge crédito para comprar online

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Las plataformas que ofrecen crédito para hacer compras en línea y pagar a plazos sin necesidad de una tarjeta viven un auge al atender la creciente necesidad de la población no bancarizada de hacer pagos digitales ante la pandemia de Covid-19.Una de ellas es la tapatía Kueski Pay, un método de pago digital para las compras en línea con comercios afiliados, que permite comprar a plazos sin necesidad de una tarjeta de crédito.La cuenta se tramita en línea y ofrecen resolver en minutos.Las tiendas afiliadas reciben el dinero que sus ventas mediante liquidaciones que se hacen cada 7 a 30 días.Uptonmart es otra aplicación tapatía que ofrece créditos de mil a 20 mil pesos en plazos de tres a 12 meses para hacer compras en línea.En contraste, en febrero del 2020 al mismo mes de este año se cancelaron 1.4 millones de tarjetas de crédito bancarias en el País, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).Rolando Alamilla, gerente de Investigación de Mercados de The Competitive Intelligence Unit (CIU), aseguró que dicha cancelación de plásticos se debió principalmente al confinamiento.Explicó que la pandemia llegó para impulsar los créditos sin necesidad de acudir a una institución bancaria, esto a través de plataformas digitales, también denominadas fintech."Estas aplicaciones o plataformas son nuevas y obedecen a la falta de créditos de las entidades financieras más conocidas y que son grandes bancos, pero que desafortunadamente no todos tienen acceso a un crédito, entonces los usuarios buscan otro tipo de alternativas y es donde están surgiendo este tipo de empresas" indicó Alamilla."Va a crecer muchísimo todo lo que está por el lado de las fintech, pues obedece en gran parte a solucionar muchos de los problemas que tienen los usuarios con los bancos tradicionales", expresó.Por su parte, Israel Macías López, académico de la Universidad Panamericana (UP), aseguró que el auge de estas plataformas de crédito se debe a la demanda no atendida, ya que hay una gran cantidad de mexicanos que buscan mejores servicios financieros."El éxito de estas plataformas es porque realmente hay población a la que no se le atiende", concluyó Macías López.