Vuelve 'Potrillo' a México; hermético sobre salud de Chente

Alejandro Fernández se encuentra de vuelta en México luego de unas vacaciones en Europa.El cantante fue captado esta mañana a su llegada al Aeropuerto de la Ciudad de México por distintos medios locales, quienes le preguntaron por la salud de su padre, pues se encuentra internado en Guadalajara, pero dijo desconocer esta noticia."No, no sé, no tengo idea () obviamente estamos en contacto (en la familia), pero no sé, no tengo nada de información. Yo no sé si está hospitalizado, no sé", respondió a quienes lo abordaron.Vicente Fernández ingresó al hospital el fin de semana para ser operado de emergencia tras una caída que sufrió en su finca, Los Tres Potrillos.De acuerdo con su hijo mayor Vicente Fernández Jr., "El Charro de Huentitán" se lastimó las cervicales, por lo que tuvo que ser atendido de emergencia.Por protocolos de sanidad, las visitas a los pacientes del nosocomio son rápidas, y así fue la estancia de Chentillo ayer, quien no demoró en salir y, aunque no pudo hablar con su papá porque estaba sedado, compartió que se encuentra estable.De acuerdo con Chente Jr., Alejandro Fernández visitaría a su padre en el hospital en las próximas horas.