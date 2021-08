Westwood Entertainment se mantiene optimista ante el futuro

La vacunación contra el Covid-19 a nivel mundial da esperanza a empresas artísticas de recuperarse económicamente para el próximo año.Así lo aseguró el empresario David West , CEO de Westwood Entertainment , compañía de management con sede en México, quien además compartió que espera que para el primer trimestre del 2022 su actividad retorne en un 80 por ciento, para el segundo un 9 y el tercero el 100."El primer trimestre de 2022 ya debemos estar en un alto porcentaje de actividad en todos los países donde vamos para poder realizar las giras de nuestros artistas."Sé que México está en semáforo rojo por la variante Delta, al igual que en otros países, y aún todos intentan manejarlo, pero en Estados Unidos ya se están teniendo conciertos en ciudades con capacidades completas, eso indica una mejoría", afirmó West en entrevista. Westwood Entertainment es una empresa que ofrece estrategias de mercadotecnia y servicios de gestión a diferentes artistas con el objetivo de desarrollar una carrera exitosa, de acuerdo con West.Giras mundiales de grupos y solistas como Sin Bandera Carlos Rivera son parte de su repertorio."Una gran parte de nuestro éxito es nuestra capacidad de escoger talentos que pueden conectar a mercados a nivel mundial."Nuestro lema ha sido siempre el no cambiar la esencia del artista, dejar que su esencia sea la que vayamos a promocionar y hacer una fábrica donde nuestros artistas puedan realizar sus sueños, sin olvidar, claro, el gran equipo de gente que trabaja en la compañía", enfatizó.West considera que en las dos décadas de existencia de su compañía , así como en los 40 años de trayectoria que tiene dentro del medio artístico y financiero, su obstáculo más grande a vencer ha sido la pandemia, pues disminuyó sus ingresos hasta en un 70 por ciento.A pesar de que su talento permaneció inactivo durante un tiempo, el directivo adaptó su forma de trabajo, al igual que otras empresas, y potenció los conciertos en streaming."Si llega otra pandemia, ya sabemos cómo podemos trabajar tanto con las marcas, los gobiernos, los públicos directos, enfocar en crear contenido y esa parte de show business que está llegando a ser más fuerte que las presentaciones en vivo hoy en día."La clave a partir de ahora será constantemente crear. No lo veo tanto por recuperar el dinero perdido, lo pasado ya pasó, ahora hay que ver cómo vamos a potencializar nuestros ingresos, nuestros talentos y eso es comercializando al máximo la música", sostuvo.El CEO opinó que, con el tiempo, los streamings bajarán en popularidad, mas no desaparecerán por la facilidad de organización y el bajo costo que representan.