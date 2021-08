'Ya se van a deshacer de la moto'

Oscar Uscanga

El retrato de su última rodada en la motocicleta deportiva Honda azul y negro, está colgado ahora en la entrada de su casa, donde se efectúa su funeral.La foto fue tomada en una curva, justo antes de que Pedro Iván Hernández Rodríguez muriera sobre la México-Cuernavaca, el pasado domingo.El cuerpo de 'Peter', como le decían su familia y amigos, está dentro de un ataúd abierto, sin su madre presente, pues tuvo que ser hospitalizada después de enterarse de la muerte de su hijo.Su prima hermana, Gabriela Trejo, quien formó parte de la comitiva familiar que reconoció el cuerpo en el Semefo de Temixco, en Morelos, dijo que este accidente puso a reflexionar a su familia sobre el uso de las motocicletas."Mi sobrino tiene una moto, tiene 24 años y, a raíz de esto, sus papás consideraron que mejor se van a deshacer de la moto", explicó en entrevista."Estaba platicando con mi sobrino y dice que no la va a vender, pero no está en sus planes seguir ocupándola".Gustavo Francos Silva, con quien Pedro Iván compartía el negocio AGP Motors desde hace 11 meses, reconoció que él mismo se "bajó" del motociclismo por un accidente hace algunos años, aunque su socio seguía rodando cuando tenía oportunidad."En moto realmente 'Peter', en este año, no rodó mucho, creo que unas 10 veces. Esta moto tenía un mes de haberla adquirido, donde ocurrió el deceso, apenas la había ocupado tres veces, en este momento estaba más enfocado a vehículos", expresó.Luego de una misa de cuerpo presente y antes de enterrar el cuerpo en el Panteón de San Nicolás, la viuda Denisse González afirmó que no le causaba miedo la afición de Pedro Iván, aunque sabía que manejar así de rápido podría causar algún accidente."Siempre le decía 'ten precaución', sabía de estas situaciones de manejar rápido, más en carreteras, y siempre confiaba que él iba a volver, que así como se despedía me iba a saludar de regreso; ésta no fue la ocasión, nunca tuve miedo de lo que iba a pasar", aseveró."Nunca dejen de rodar si aman y les encanta (hacerlo), que no hablen si no saben, que no emitan comentarios cuando no se conoce ésto. Esta hermandad se hace en un club, se hace con más motociclistas... si es su pasión, súbanse, nunca se suban a una moto con miedo".Su amigo Eduardo, a quien la familia Hernández Rodríguez conoce como Christian, tampoco consideró dejar su afición por las motocicletas."No va a cambiar eso, el gusto por la motocicleta, es a lo que nos enfrentamos cada día, se fue mi amigo y es algo que le gustaba a él", respondió.El cortejo fúnebre de Pedro Iván fue acompañado por familiares y amigos que iban a pie cargando flores, así como por varios motociclistas que aceleraron sus máquinas en señal de reconocimiento.Hernández Rodríguez, mecánico de 34 años de edad, fue identificado por sus familiares en el Servicio Médico Forense (Semefo) de Temixco, donde los deudos acusaron que peritos y funcionarios los extorsionaron para poder llevarse el cuerpo.