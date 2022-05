Yo vi al Atlas Bicampeón

A la primera hora de esta mañana, me pellizqué. No era un sueño, yo vi al Atlas Bicampeón.



Si se los explico, no lo entenderían.



Y cómo explicarles a los niños que hoy ven a un Atlas protagonista, con Camilo Vargas, Luis Reyes, Aldo Rocha, Julio Furch o Julián Quiñones como sus figuras, que ese mismo equipo hace 2 años estaba peleando el último puesto del Cociente de la mano de Rafita Puente.



¿Cómo explicarles que el 11 de diciembre pasado este Atlas llevaba un título y vivía con el "A lo Atlas", con esa esperanza de anotar de último minuto?



¿Cómo explicarles que Rafa Márquez fue campeón en el León, Andrés Guardado en Europa, pero que se les negó el protagonismo con los Zorros?



¿Cómo explicarles que La Fiel había aguantado 70 años de burlas de su rival de la Ciudad, pero que hoy le puede presumir el Bicampeonato?



Se explica, de alguna manera, con la llegada de Grupo Orlegi, de Alejandro Irarragorri, quien resolvió un bache inicial, dando la responsabilidad a su mano derecha, José Riestra, quien movió las aguas, apostó por un técnico que conocía la casa y las cosas se fueron dando en el proceso que llamó Transformación.



Diego Cocca llegó con toda la ilusión de ser, por fin, el ex Rojinegro que pudiera llevar al Atlas a la gloria, ahora desde el banquillo.



Apostó por el orden, encontró un equipo que no le ganaba ni al Atlético San Pancho y poco a poco cambió la mentalidad.



Libró el último puesto del Cociente, se metió a la Liguilla vía Repechaje, y luego ya no hubo poder humano que sacara a los Zorros de los puestos de clasificación directa.



Porque primero fueron segundos en el Grita México A21 y para este Clausura 2022, se ubicaron en el tercer puesto.



Encontró en la línea de 5 su mejor arma, tiene al mejor portero de México como "San Camilo" y luego acompañó a Furch con Quiñones. Despeje largo, que la baje el delantero y tú lo acompañas. Esa vieja receta en el futbol, al Atlas le sale de mil maravillas.



Así construyó su Bicampeonato, sin olvidar la cantera, resucitando al "Hueso" y al "Gary" Zaldívar, proyectando a Diego Barbosa, Jeremy Márquez y Christopher Trejo, además de recuperar a elementos como Javier Abella.







Es una pena que todo lo bien que ha hecho Atlas deportivamente por momentos se vea manchado por sospechas innecesarias.



En nuestro futbol tenochca infinidad de veces se ha prestado para ello, desde la multipropiedad que prevalece durante años, pero definitivamente no ha sido nada sano desde que José Riestra es el presidente del Atlas y su hermano Iñigo Riestra es Secretario General de la FMF y tiene un peso importante con la Comisión de Árbitros.



Ese simple nexo siempre pondrá en duda cualquier decisión que se tome por más que Atlas sea el menos culpable.







SE QUEDA CADENA



Chivas tiene director técnico.



En las próximas horas se hará oficial la continuidad de Ricardo Cadena.



Finalmente Amaury Vergara y su consejo decidieron que lo mejor era mantener al técnico que lo hizo bien durante su interinato, aunque quien no estaba del todo convencido era Ricardo Peláez, quien tenía la intención de que fuera Diego Aguirre, el técnico uruguayo con quien se reunió y le agradó su proyecto, pero las pretensiones económicas se salían del presupuesto en el Redil.



Tan es así que el charrúa agarró ya chamba en Cruz Azul, para ocupar el puesto que dejó vacante Juan Reynoso.



Ahora con Cadena el club se dispone a iniciar la pretemporada en esta semana donde se espera que puedan oficializar la compra de Alan Mozo, además de que el "Chino" Huerta no estará más en la banca del Rebaño.





