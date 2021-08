Amigos, no... Intereses, sí

David Faitelson

en MURAL

4 min

En algún remoto país asiático, tras ser recibido con honores y con la leyenda de "glorificamos a nuestro gran amigo", el vicepresidente de los Estados Unidos contestó seca y bruscamente: "Estados Unidos no tiene amigos, lo que tenemos son intereses comunes...".



Nadie pretende que el futbol mexicano y el de Estados Unidos sean "amigos íntimos", pero que sí mantengan una relación basada en las necesidades y en los intereses comunes por el área, tanto en la parte económica, comercial -que es la que realmente les une- como en la deportiva. Hasta ahora, la relación se inclina demasiado de un lado, "cojea" y amenaza con tener "fracturas" y no "facturas" como sus dirigentes presagiaban.



Se supone que iban a ser socios de aquí y hasta el 2026, aunque también podría sonar como "de aquí y hasta la eternidad" o, mejor dicho, "de aquí y hasta que los dólares se acaben...". La fusión entre el futbol de México y el de EU no está siendo del todo justa o equitativa. Los clubes y la selección del futbol de México están siendo obligados a poner todo. Estados Unidos pone lo que quiere o lo que más le conviene poner. La Copa Oro fue un auténtico desafío a la sociedad. México dividió su plantel del verano entre la obligación con su área geográfica de competencia y la de armar un cuadro que disputara con cabalidad una medalla en los Juegos Olímpicos. EU decidió que, como ya había ganado la Liga de las Naciones de la Concacaf con su equipo estelar, podría enviar uno de menor categoría a la Copa. Y así lo hizo, y no sólo eso, sino que terminó ganando el evento. Le dio, además, descanso a sus futbolistas estelares para que estén listos en su reinicio de temporadas europeas y respondan en septiembre cuando sean convocados para afrontar el comienzo la Eliminatoria Mundialista para Qatar 2022.



A nivel de clubes, la Leagues Cup ha alcanzado sus Cuartos de Final con un equipo como el Kansas City Sporting utilizando un cuadro alternativo y siendo goleado y exhibido por el León en su propio estadio. Ya había sucedido algo similar con otros equipos de la MLS en este mismo torneo. La próxima semana, ambas Ligas se verán las caras en Los Ángeles en un evento denominado como "Juego de Estrellas" que tendrá más un sentido comercial que deportivo.



No hay que olvidar que la propia US Soccer, a través de una subsidiaria, la empresa SUM (Soccer United Marketing) maneja los intereses comerciales y deportivos de la Selección Mexicana, definiendo su calendario y sus rivales de juegos en los Estados Unidos. No hay que olvidar, tampoco, que la Concacaf, presionada seguramente por Estados Unidos, obligó a México a retirarse de los torneos sudamericanos (Libertadores, Sudamericana y Copa América) en afán de poner más atención en el área que le corresponde de acuerdo con la FIFA.



Mientras Estados Unidos tiene todo un plan de desarrollo que incluye colocar a sus futbolistas en las mejores Ligas y en los clubes de mayor competitividad, México parece atado de manos y amordazado a las necesidades del área. Como el gran negocio sigue siendo llenar estadios con los dólares de los mexicanos -o aficionados de origen mexicano en Estados Unidos-, entonces la "sociedad" se carga de un solo lado y el futbol mexicano es utilizado para los fines que sirve: el negocio.



México parece haber apostado su futuro futbolístico al negocio que significará hacer un Mundial juntos en el 2026, donde, también, por cierto, Estados Unidos tendrá una mayor participación. Pero eso es entendible: estamos ante el mercado económico más grande del mundo y también ante un enorme mercado que incluye aficionados hispanos, la mayor parte mexicanos o de raíces mexicanas, que consumen nuestro futbol.



Sería bueno, sin embargo, que intentáramos y exigiéramos ser justos y que, cada parte, en una sociedad, colaborara con lo mejor que tiene. Jalar la soga más de un lado que del otro producirá, a corto o largo plazo, fisuras. Y a Yon de Luisa, a Mikel Arriola y a Enrique Bonilla habrá que recordarles la célebre y a la vez lapidaria frase del político estadounidense: "Estados Unidos no tiene amigos, lo que tenemos son intereses comunes...".





Twitter: @Faitelson_ESPN