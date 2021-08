Capitanes

en MURAL

4 min 30 seg

Diego Olcese...



Es fundador y CEO de Crehana, startup que cuenta con una plataforma de capacitación a empresas y público en áreas digitales y que trasladará sus oficinas de Perú a la Ciudad de México. Acaba de levantar 70 millones de dólares, inversión liderada por General Atlantic, fondo que apoyo a Airbnb y Uber.







Ojo crítico



Con la muerte de Richard Trumka, presidente de la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales AFL-CIO, la mayor central sindical de EU, se pierde a uno de los principales críticos de la aplicación de la reforma laboral en México y el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el T-MEC.



Trumka, quien se consideraba aliado de los demócratas y de los ideales del Presidente Joe Biden, fue artífice de la queja interpuesta en contra de la empresa de autopartes Tridonex, establecida en Matamoros, Tamaulipas, en el marco del mecanismo de respuesta rápida del Tratado.



De hecho, desde su cuenta de Twitter fue especialmente combativo y enfático sobre el tema, tal como lo hizo el pasado 9 de julio cuando llamó al Gobierno mexicano a cumplir con la promesa de acabar con el contrato de protección en la planta de General Motors en Silao, que por cierto es de un sindicato afiliado a la Confederación de Trabajadores de México.



No obstante, a pesar de la ausencia de Trumka, representantes de la AFL-CIO ya radicados en México están siguiendo muy de cerca todo lo que pasa en el ámbito laboral.







Fuera de discusión



Los empresarios ya no podrán insistir en que es necesario combatir la informalidad para lograr una mejor recaudación.



Para Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, la tan anunciada reforma fiscal terminará en una miscelánea y, por ende, las propuestas del sector privado se limitarán a meros ajustes administrativos para facilitar el pago de los impuestos por parte de los contribuyentes.



Esto ya lo había adelantado el Presidente Andrés Manuel López Obrador, y fue recordado, una vez más, por el nuevo Secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O.



El CCE ya afilaba sus propuestas para poner sobre la mesa el trato injusto que tienen las empresas frente a los informales, incluso habían planteado que toda aquella persona mayor de edad estuviera registrada ante el SAT, incluso aquellos que no tienen trabajo. El chiste era tener a todos fiscalizados.



Salazar admite que en medio de una tercera ola por el Covid-19 y con la economía tan afectada por esta pandemia, son momentos complejos para atacar el problema de la informalidad.



Tendrán que esperar para poner el tema sobre la mesa.







Sin respaldo



En medio de la tercera ola de Covid-19 hay una diferencia fundamental frente a las anteriores: no hay un convenio entre hospitales privados y el Gobierno federal para que pacientes del sector público puedan seguir teniendo atención con la reconversión de unidades para atender la pandemia.



El 31 de mayo fue el último día que operó el convenio entre el Gobierno federal y la Asociación Nacional de Hospitales Privados (ANHP), que lleva Miguel Ángel Hernández, y que durante más de un año estuvo vigente, lo que permitió que casi 21 mil pacientes del IMSS, ISSSTE, Sedena e Insabi recibieran atención médica en nosocomios privados.



Los casos que más se atendieron en hospitales privados fueron embarazos, partos y cesáreas, además de algunas cirugías.



Ahora, los hospitales públicos están en proceso de reconversión, pero todo indica que no volverán a tener la misma disponibilidad de camas que tuvieron durante la primera y la segunda ola de Covid-19, pues esta vez no hay opciones para mandar pacientes no contagiados.



Para los hospitales privados, el convenio con el Gobierno federal había sido un respiro ante la caída de sus ingresos, pero hasta ahora no hay ninguna señal que dé luz sobre una renovación.







Atención a los estados



La complicada situación financiera que enfrenta el Gobierno de Colima, que aún gobierna el priista Ignacio Peralta, ha encendido alertas sobre las finanzas de las administraciones locales.



Habrá que estar pendiente del resto de las 14 entidades que tendrán cambio de gobierno, ya que la pandemia evidenció los problemas de liquidez y la gran dependencia que tienen no sólo de los recursos federales, sino de la deuda de corto plazo, al grado que este tipo de crédito se disparó en 2020 a 3 mil 282 millones de pesos, 174 por ciento más que en el cierre de 2019.



La cosa se agrava si se considera que para 15 entidades la pandemia cayó en el penúltimo año de Administración, lo que les dejó muy poco margen para buscar el pago de su deuda sin recurrir a nuevos créditos.



Eso sí, pese a las presiones las entidades se han visto muy cumplidas en el pago de la deuda.



En el primer trimestre, el Gobierno de Nayarit, encabezado por el panista Antonio Echavarría, liquidó por completo sus adeudos de corto plazo, mientras en Baja California Sur, gobernada por Carlos Mendoza; Chihuahua, de Javier Corral; Nuevo León, con Jaime Rodríguez al frente, y Sonora, cuya gobernadora es Claudia Pavlovich, lograron reducciones mayores a 50 por ciento.







capitanes@mural.com.mx