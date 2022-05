Capitanes

Es presidenta de la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero), organización de la industria aérea que agrupa a más de 60 empresas. Es la primera mujer en encabezar esta cámara, y uno de sus objetivos es impulsar la iniciativa 25by2025 de la IATA, que busca que al menos 25 por ciento de los puestos directivos sean encabezados por mujeres para ese año.







Proyecto frustrado



Hace dos años, Fonatur que entonces llevaba Rogelio Jiménez Pons, tenía todo listo para matar dos pájaros de un tiro en la Riviera Maya.



BlackRock, de Larry Fink, y Prodemex, de Olegario Vázquez, iban a rehabilitar más de 100 kilómetros de la carretera 307, operarla y darle mantenimiento durante 18 años, y al mismo tiempo iban a construir las vías de todo el Tramo 5 del Tren Maya en medio de la autopista.



El Gobierno no iba a poner el dinero para las obras, sino que hubiera pagado anualidades durante 18 años que sumarían 41 mil millones de pesos. Pero al Presidente López Obrador no le gustó la idea, la canceló, y ahora el Tramo 5 se ha convertido en un desastre que arrasa con la selva.



Viene a cuento la historia porque el 27 de mayo, Cemex, que encabeza Fernando González, ganó un contrato de mil 13 millones de pesos para rehabilitar 14 kilómetros de la carretera 307 en un tramo en Cancún llamado Luis Donaldo Colosio. La obra terminará en septiembre de 2023.



Grupo INDI, de Manuel Muñozcano y constructora de segundos pisos del Periférico en la CDMX pedía 788 millones, 22 por ciento menos, pero la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, de Jorge Arganis descalificó a la empresa por no acreditar suficientes contratos de la misma magnitud.







Gran pendiente



Ha sido tan complicado obtener la Constancia de Situación Fiscal que ahora exige el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que lleva Raquel Buenrostro, que en los últimos días se han visto en la necesidad de sacar opciones para agilizar este trámite.



Las alternativas van desde ofrecer a las empresas con más de 400 empleados obtener las constancias de forma masiva en las oficinas del SAT y para las empresas con más de mil empleados, llevarlas a las instalaciones de la empresa.



Las personas físicas pueden hacerlo directamente en la página del SAT o en las oficinas, pero es tal la demanda, que la autoridad fiscal ha quedado rebasada.



El plazo se agota y se calcula que tendrán que hacer el trámite al menos 50 millones de personas físicas.



Recuerde que negocios y empresas exigen la Constancia porque quieren asegurarse de tener los datos correctos del régimen fiscal bajo el cual está inscrito el contribuyente y su código postal, pues de lo contrario no podrían emitir el recibo de nómina, ni acreditarlo contra impuestos que pagan al trabajador.



Contadores y empresas han pedido prórroga para extender la obligación hasta el 1 de enero de 2023, tal y como se ha hecho en otros casos como la Carta Porte.







Apuestan a la nómina



La empresa chilena de software de recursos humanos Buk arribó a México.



Se trata de una startup de administración de nómina, reclutamiento y organización de personal que tiene presencia además de Chile en Perú y Colombia, con clientes como GAP, Hugo Boss, Del Monte, Yamaha y Scania, entre otros.



Para su llegada al País, Buk, que encabeza Jaime Arrieta, realizó una ronda de capital en octubre del año pasado en la que captó 50 millones de dólares de inversionistas como SoftBank, que capitanea Masayoshi Son, y del fundador de Kavak, Carlos García, entre otros.



La meta es llegar a 100 clientes al año, y a un mes de su llegada ya ha sumado a 14 empresas a su portafolio.



En este arranque, Buk se enfoca en empresas de no más de 100 colaboradores de los sectores de construcción, salud, servicios y retail.



Antes de llegar a México, la chilena tuvo que trabajar cerca de un año en el estudio de la nueva ley laboral mexicana que restringe la subcontratación para adaptar su sistema informático a las necesidades de las empresas en los pagos de nómina, impuestos, seguridad social, prestaciones y transferencias.







Reconocimiento



Maite Ramos Gómez, CEO de Alstom México, fue galardonada por el Senado de Francia con la Medalla al Mérito. Es la primera vez en la historia de la Cámara Alta del Parlamento Francés que otorga un reconocimiento a una mujer mexicana.



La ceremonia se llevó a cabo en la Planta de Alstom en Ciudad Sahagún, Hidalgo, la tercera más grande de la firma en todo el mundo, a donde acudieron los Senadores Daniel Laurent, Claude Raynal y Valérie Létard.



Los senadores franceses viajaron a México para entregar personalmente el galardón a Ramos, quien lleva las riendas de la empresa francesa que genera cerca de 2 mil empleos en el País.



La empresa fue la ganadora del contrato para la construcción del material rodante de los trenes que se utilizarán en el Tren Maya, y cuya inauguración está prevista para diciembre del 2023.





