Círculo de confianza

"¿A quién le otorgas el permiso para cuestionarte y conocerte a profundidad?".



Te despiertas súbitamente recordando un sueño que te angustia. En él visualizas una etapa muy compleja de tu vida, en la que tomarás decisiones difíciles.



Estás incómodo en tu trabajo, tu relación con las personas cercanas es áspera, estás ansioso y estresado porque las cosas últimamente están tan distantes de como las quieres.



En tu enfoque de lograr nuevos éxitos, quieres conversar con personas cercanas para aclarar tus ideas, descubrir alternativas y validar qué alternativas tomar.



En tu persona decides que para tener un nuevo éxito y la estabilidad económica que necesitas para seguir viviendo, con tranquilidad de estar haciendo lo que quieres hacer.



Para llevar a cabo ese proyecto imaginas hacerlo replicando lo que hiciste en tu pasado.



Repetirás mil veces como lo has hecho siempre, invocado las mismas acciones que te dieron tus éxitos pasados.



Una forma de trabajo que llevas meses siguiendo y que a la fecha está sin resultados.



En tu búsqueda de elementos que alimenten tu estrategia, que llevas tiempo probando sin éxito económico, decides conversar con un buen amigo, que te conoce bien, te entiende y con el cual, como cualquier otra persona en el mundo, tienes diferencias en cómo hacer algo en tu vida.



Tu buen amigo tiene opiniones y sugerencias que te desagradan, sin embargo, te conoce muy bien y tienes confianza de conversar abiertamente tu situación, que en algunos momentos del pasado resultaron en desagradables y fuertes discusiones.



También tienes resentimientos que con enojo has reprochado, todo lo haces porque tienes confianza y quizá tienes una relación con puntos débiles. Al conversar con tu amigo acerca de tu sueño, crea en tu mente situaciones contradictorias.



Sabes que quieres conversar con él porque te conoce, tienes confianza y sabes que puede haber temas álgidos que, a final de cuentas, lograste manejar para que la relación perdure, a pesar de tener tantas lesiones.



Finalmente tomarás la decisión de conversar el tema, te sientes nervioso y sabes que algo bueno vas a lograr.



Al conversar y compartir el contexto de tu sueño, expondrás información sensible que desconocen de ti, algunos elementos son conocidos por unas personas, otros elementos por otros más, sin embargo, nadie conoce la totalidad, el contexto de tu situación actual.



Al experimentar la conversación, tu gran amigo escucha atento y confirma que su percepción de la situación tuya es cierta, quizás tu amigo se habrá imaginado que algo está mal en todo esto. Sin embargo, por respeto nunca había abordado el tema.



Al confirmar tu amigo de que la situación existe y al conocer todos los detalles, se queda pensando de su propia situación y te comenta que él pasa por una situación semejante y te comparte la forma que está abordándole, bajo una perspectiva totalmente distinta.



Su estrategia es romper con su experiencia y éxitos del pasado, porque al invocarlas podría repetirlas. Decide usarlas como referencia para hacer algo nuevo, utilizando elementos de éxitos anteriores, sin tener que repetir para tener un éxito semejante.



Su disponibilidad e interés por encontrar algo nuevo para vivir el futuro es impresionante, está dispuesto a evitar repetir cualquier actividad que haya realizado en su vida. Esta posición es contrapuesta a tu estrategia.



Al terminar de exponer tu amigo, surge una agria discusión de cada punto de vista, con el objetivo no de defender las posiciones sino mas bien para tratar de entender cada elemento y buscar las mejores acciones para identificar cuál estrategia es la mejor opción.



Como toda buena conversación, las emociones se encienden y los puntos de vista se discuten a profundidad. El tiempo previsto se agotó y se quedaron sin llegar a acuerdos.



Hay conversaciones que nunca terminan, que tienen algo en común: uno aprende y toma lo que quiere de ellas.



Al irte a casa, tendrás tiempo para reflexionar, tan esencial para InnovArte, al final del camino, escuchar y aprender es una actividad personal. Estimado lector en tu caso, cuál opción escogerías: ¿Repetir lo que te ha dado éxito o buscar algo totalmente nuevo?







Los tips



· Identifica quiénes son las cinco personas que están en tu circulo de confianza.



· Conversa con los que tienes mucha y nula afinidad, de todos aprenderás algo nuevo.



· La decisión de tomar lo aportado en la conversación es una elección totalmente personal.









Jorge Zavala es mentor en innovación en Silicon Valley.



Twitter: @jzavala



Moisés Galindo es consultor en retail.



Twitter: @RetailAuthority