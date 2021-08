Ciudadanía activa

Guillermo Velasco Barrera

MURAL

3 min 30 seg

Meses antes de las elecciones del pasado 6 de junio, diversos grupos y movimientos opositores a Morena que habían venido actuando de forma dispersa y desarticulada lograron una sinergia importante en torno a un propósito común: acotar el avance del populismo autoritario que representa Andrés Manuel López Obrador.



No resultó tarea fácil la unidad de dichos grupos opositores, ya sea por cuestiones ideológicas, protagonismos personales o diversidad de enfoques estratégicos, entre otras cosas. Pero el rechazo a Morena permitió, a final de cuentas, la vertebración de muchos sectores de la sociedad y la participación activa de millones de mexicanos que se movilizaron con la convicción de salvaguardar la democracia en nuestro país.



Sí por México tuvo un papel importante en esta articulación y movilización social, de la mano del bloque opositor de partidos políticos conformado por el PAN, PRI y PRD, pero no fue desde luego la única expresión ciudadana para participar en la contienda electoral desde la "trinchera" no partidista.



Movimientos como Misión Rescate México, Frena, Ciudadanos por México y otros con muy diversos enfoques y líneas de acción contribuyeron de forma importante a la movilización que tuvo lugar en las urnas. En el caso de Jalisco, al no existir alianza entre el bloque opositor y MC, diversas agrupaciones se vincularon en torno a la iniciativa Sí por Jalisco, con el propósito de respaldar a candidatos opositores a Morena.



Dentro de los organismos empresariales destacó el activismo de Coparmex en la promoción del voto a través de diversas campañas, como la denominada "Participo, Voto, Exijo", así como la actividad de múltiples plataformas digitales. Se logró activar el voto útil contra Morena, en gran parte del país en favor de la alianza Va por México, y en el caso de Jalisco y Nuevo León, en favor de MC.



Se despertó la conciencia social y se activó la participación, destacando la importante presencia de la clase media en las urnas, lo que en muchos casos significó darle la vuelta al resultado que pronosticaban algunas encuestas que daban como ganador a Morena. La Ciudad de México es el mejor ejemplo de lo anterior.



Pero tras la jornada electoral, muchas de estas iniciativas han quedado desdibujadas, lo que hasta cierto punto es explicable en virtud de que una coyuntura como las elecciones activa de manera significativa la participación, pero cuando pasa el frenesí electoral, tiene lugar una especie de aletargamiento social.



¿Dónde están aquellos liderazgos sociales opositores a Morena que durante la campaña tuvieron una gran presencia mediática? ¿Qué ha pasado con la intensa agenda de grupos empresariales en diversas partes del país buscando articular iniciativas, no sólo para promover el voto, sino para detener el avance de la 4T?



¿Dónde están los dirigentes de los partidos de oposición para alzar la voz y articular una defensa consistente contra el feroz ataque de este régimen contra la democracia y las instituciones?



La pasada elección dejó consigo un gran activo de ciudadanos implicados y dispuestos a participar. La sociedad se fortaleció y se amplió la percepción de que la hegemonía política que nos gobierna puede ser derrotada. Pero tal ímpetu debe ser aprovechado, sin esperar a que nos encontremos en la coyuntura del 2024.



No basta con ponernos a especular sobre quién será el candidato de la oposición para las siguientes elecciones presidenciales, ni continuar con sendos análisis de lo que ocurrió el pasado 6 de junio. Lo relevante es aprovechar el despertar de la sociedad para construir desde ahora una alternativa atractiva que sea capaz de mantener ciudadanía activa, no tan sólo en tiempo de elecciones, sino de manera permanente. Ello será determinante, no tan solo para la contienda del 2024, sino para la consolidación de la democracia participativa en México.







@gvelascob