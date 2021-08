en MURAL

2 min 30 seg

LAS DIFERENCIAS entre Andrés Manuel López Obrador y el ex rector de la UdeG Raúl Padilla no son nuevas.



SE REMONTAN al tiempo en el que ambos estaban en el PRD, ¡ya llovió!



EN AQUEL entonces participaban en diferentes corrientes, aunque mantuvieron abiertos algunos canales de comunicación.



DONDE DICEN que se reventó la liga fue en las elecciones del 2018, en las que AMLO contendió por la Presidencia bajo las siglas de Morena, y Padilla decidió apoyar a Ricardo Anaya, candidato del frente conformado por el PAN, PRD y MC.



QUIZÁ ESO explique el hecho de que "El Licenciado" se haya convertido en cliente "consentido" de las mañaneras.



EN ESTE foro el Presidente le ha dicho cacique, le ha reprochado que use la FIL para criticarlo y ahora lo culpa porque la UdeG no acepta el regreso a clases presenciales.









POR CIERTO, fiel a su costumbre y mostrando su largo colmillo político, Padilla le hizo el vacío al nuevo embate desde Palacio Nacional.



NO RESPONDIÓ al señalamiento de López Obrador de que quiere frenar el regreso físico a las aulas, aunque otros universitarios no se detuvieron para revirar.



EL LÍDER de los trabajadores administrativos de la UdeG, Jesús Becerra, recordó que cada que el Presidente habla mal de la universidad y sus actores políticos, es después de que estuvo con el gobernador Enrique Alfaro.



"EN POLÍTICA no hay coincidencias", remató el líder gremial, ¡plooop!









CON LA NOVEDAD de que Carlos Lomelí reunió hace unos días a sus más cercanos colaboradores para participarles su decisión: que sí se integrará como regidor de Guadalajara a partir del lo. de octubre.



EL EX CANDIDATO de Morena a la alcaldía tapatía parece ya haber procesado la apabullante derrota que tuvo en los comicios del 6 de junio pasado y comunicó que buscará ser contrapeso del gobierno de Pablo Lemus, quien llegará a la presidencia municipal por la vía de Movimiento Ciudadano.



HUBO QUIENES apostaron que Lomelí mandaría a su suplente como regidor, pero ahora parece estar decidido a subirse al ring en el cabildo tapatío.









HOY ES MIÉRCOLES de Misterios sin resolver. Si Andrés Manuel López Obrador dice que la consulta popular del domingo fue un triunfo democrático, ¿por qué dice que el INE se puso del lado de la antidemocracia al organizarla? O una u otra, ¡pero no las dos!



SIGUIENTE MISTERIO: si la Comisión Reguladora de Energía impuso un tope al precio del gas LP, ¿por qué nadie impidió que se incrementara en 21 por ciento la tarifa eléctrica doméstica de alto consumo? Nadie sabe, nadie supo.





