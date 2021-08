en MURAL

2 min 30 seg

TUVO QUE PASAR una tragedia para que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) mostrara interés en atender una vieja solicitud de Zapopan.



HASTA QUE se desbordó el Arroyo El Seco, que afectó a 24 colonias, se "acordó" Conagua que el municipio zapopano le había advertido que hay asentamientos irregulares en esa zona.



DESDE HACE cinco años, con Pablo Lemus como alcalde, Protección Civil de Zapopan elaboró un dictamen que evidenció que más de mil 300 predios invadían la zona federal del Arroyo.



PARA INTERVENIR, el municipio requería la validación de la Conagua, cuyo director general actual es Germán Martínez Santoyo, por lo que la solicitud fue enviada a la dependencia federal en aquellos tiempos, pero durante años no se obtuvo respuesta.



FUE HASTA que el Arroyo se desbordó el 24 de julio dejando damnificados, que la Conagua finalmente respondió al ayuntamiento.



AHORA SE TENDRÁN que hacer ajustes al dictamen de Protección Civil y emprender acciones conjuntas para liberar la zona federal invadida. Una tarea nada fácil.









A PROPÓSITO de Lemus... todavía no asume como presidente municipal de Guadalajara y ya se vislumbra un nubarrón en el horizonte.



UN CASO que tendrá que enfrentar es un posible conflicto de interés.



EL ASUNTO es que quien fungió como su director de Padrón y Licencias en Zapopan, Alfredo Aceves, se perfila para ser nombrado coordinador de Administración en el próximo ayuntamiento tapatío. Hasta aquí sin problema.



PERO EL DETALLE es que su esposa, Karina Hermosillo, será la síndica durante el próximo trienio.



ESTO SIGNIFICA que Aceves será responsable de hacer las compras del municipio, y Hermosillo de firmarlas.



¿PODRÁ LEMUS resolver este enredo antes del 1o. de octubre, cuando está previsto que inicie su gestión? Ya veremos.









PRONTO el Atlas dará la sorpresa...



NO, NO ES que este año tenga seguro el campeonato... ojalá y así fuera para gozo de la Fiel.



BUENO, TAMPOCO tiene que ver con un tema deportivo directamente, pero sí con los atlistas de pantalón largo.



LOS DUEÑOS del balón rojinegro, el Grupo Orlegi, iniciarán en unos meses, en Zapopan, la construcción del Centro de Alto Rendimiento del Atlas, en el que invertirán 15 millones de dólares.



Y LO HARÁN a lo grande, pues encargaron el proyecto al Grupo Sordo Madaleno Arquitectos; eso sí, comprometidos con Jalisco, la construcción la encargarán a una empresa tapatía.



HAY QUE esperar y ver si con el tiempo, la nueva casa atlista supera al territorio Santos Modelo, el complejo deportivo, social, cultural y de entretenimiento de Orlegi en la Comarca Lagunera.







cupula@mural.com.mx