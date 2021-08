Da ejemplo de cambio

Enseña a tus hijos a comer saludable para que el encierro no les haga subir de peso

Paulina Quintero

MURAL

2 min

Uno de los sectores más afectado por la pandemia del Covid-19 y el aislamiento que esta provocó fueron los niños.



El próximo 30 de agosto está programado el regreso a clases con tres modelos educativos: presencial con un cupo máximo del 50 por ciento del salón; híbrido, donde la mitad del grupo asistirá una semana y la otra trabajará a distancia; y el virtual, para aquellos padres que no quieran llevar a sus hijos a los planteles.



Así como los adultos, los niños experimentaron una ansiedad por el encierro, esto sumado a la poca actividad física ocasionó que muchos de ellos subieran de peso.



Aquí algunas recomendaciones para que de manera gradual se reincorporen a sus actividades deportivas de manera normal y sus hábitos de alimentación sin que esto repercuta en estrés al querer cambiar radicalmente su estilo de vida en los últimos 15 meses:



1. Cambia el jugo de frutas o refresco por agua natural.



2. Evita hacer comentarios sobre su aspecto físico o peso.



3. Empieza a involucrarlo poco a poco en movimiento fuera y dentro de casa para que regrese de manera gradual a sus actividades físicas.



4. Envía snacks saludables en el lunch.



5. Establece horarios de desayuno, comida y cena.



6. No pongas etiquetas a los alimentos como "prohibidos", eso hará que les dé más ansiedad por consumirlos.



7. Trata de añadir verduras a todos sus platillos a manera de guiso, de esta forma no sentirán que se las tienen que comer hervidas, o cocinadas de alguna forma que generen rechazo para ellos.



8. Evita premiar o castigar con la comida, por ejemplo: "si haces la tarea te llevo por una pizza". Esto solo hará que relacione la comida como un método de recompensa.





Educa a tus hijos a través del ejemplo, que aprendan que la comida es un combustible para su estado de salud no un castigo o un premio, esta edad es la más importantes para generar hábitos que sean buenos para llevarlos de por vida.



Recuerda que México ocupa el primer lugar en obesidad infantil y el segundo puesto en obesidad en adultos, de acuerdo con cifras de la OMS.





PAULINA QUINTERO ES MAESTRA EN NUTRICIÓN CLÍNICA. EN INSTA RAM, LA ENCUENTRAS COMO @nutricionpauquintero