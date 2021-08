EL ALBAÑAL / Tanilo

en MURAL

1 min 30 seg

MAZ+ VS. MUSEO DE CIENCIAS AMBIENTALES



1 Mientras el territorio sigue en disputa, hace un mes que el Gobierno de Zapopan anunció la construcción de un nuevo edificio que tendría la vocación de albergar arte contemporáneo.



Sería el Museo de las Artes De Zapopan plus, o MAZ+, dijeron, sin embargo los colonos y miembros de partidos opositores en el municipio siguen pidiendo que se respete el lugar para crear un proyecto de parque o área verde para los vecinos.



Con la bandera de apoyo a la cultura, el gobierno en turno abonará millones de pesos para este proyecto -del que por cierto a pesar de que ya iniciaron las obras no han revelado el monto que se aportará desde el erario público-; sin embargo para la construcción del Museo de Ciencias Ambientales que planea desde hace años la Universidad de Guadalajara los peros no paran.



Parece que el desarrollo cultural, que muchos entienden con cantidad y no con calidad, y con grandote en lugar de grandioso, importa solo cuando los beneficiados son los compadres.



Un proyecto nuevo de museo acá luce más importante que otro.



Mientras tanto, se dice por allí que los y las encargadas de que el Museo de las Artes de Zapopan, no el que se va a construir sino el que ya existe, no estaban ni enterados del nuevo edificio, el MAZ+, aunque el presidente municipal electo, Juan José Frangie, lo anunció con bomba y platillo.



O sea que un plan, lo que se dice plan por la cultura, en Zapopan no tienen: solo está el render donde se ve el museo grandote y moderno.



¿A quién benefician realmente estos espacios, entonces? ¿a la comunidad cultural? o a las élites inmobiliarias tan cercanas, según se sabe, al Gobierno del Estado.





tanilo@mural.com.mx