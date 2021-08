El espejo olímpico

En Tokio 2020, como en cualquier edición pasada de los más importantes juegos deportivos del mundo, el triunfo es lo que más se busca, pero éste siempre resulta pequeño ante lo que el mundo gana adicionalmente. La derrama de beneficios que deja una olimpiada es tan diversa y generosa que este artículo quedará corto.



Para empezar, el espíritu olímpico reúne pacíficamente a atletas de la gran mayoría de los países del orbe, haciéndolos experimentar que, aunque su lenguaje sea distinto y sus creencias divergentes, aunque muchas de sus costumbres serían inaceptables en el país del otro y aunque el tono de la piel sea tan diverso, hay algo que iguala, identifica y acerca: la esencia humana que resalta y prevalece en las historias de esfuerzo, talento, valor y mérito que se multiplican y entrelazan formando una atmósfera de respeto y reconocimiento inigualable.



Cada uno de los competidores sabe que sus rivales han pasado por situaciones similares a las propias. Todos entienden que cada uno de los otros atletas se ha sostenido de la misma forma sobre la cuerda floja de un sueño extremadamente exigente; saben que cada uno sobrevivió a la desesperanza, a la incredulidad, al esfuerzo infructuoso y a la escasez de apoyos. Cada atleta sabe leer -en los otros- el fragor liberado en las batallas contra el cansancio y la desilusión. Todos saben que cada uno enfrentó -alguna vez- la tentación de rendirse, pero adoptó -finalmente- la perseverancia como filosofía y catalizador de su determinación. Cada competidor sabe que los otros también cerraron los ojos cada noche con los cinco aros olímpicos tatuados en la humedad de los párpados, sabiendo que habría que madrugar al día siguiente para intentar lograr un milímetro más, un gramo más, o una décima de segundo menos, en el arduo camino a la excelencia, sin la cual nadie podría estar ahí.



Por otro lado, hasta la tribuna virtual de las lejanas pantallas salpica abundantemente la generosidad olímpica. Profundas emociones se comparten desde las pistas con el alma de la audiencia mundial de la televisión y el internet. Los cientos de millones de atentos admiradores de tan noble evento sabemos que alguien ganará cada medalla, que -con el tiempo- caerán todos los récords; sin embargo estamos ahí, atentos, porque queremos atestiguar esas historias de idealismo y esfuerzo extremo, aquellas hazañas que expresan el poema del espíritu y la superación humana.



Todos los televidentes del mundo nos sentimos representados por aquel (o aquella) atleta -del país que sea- cuya emoción nos salpica el aliento, recordándonos a nosotros mismos. A fin de cuentas, nos identificamos con algún ganador o perdedor -da igual- cuyas expresiones emocionales transparentan poderosamente la vivencia íntegra del momento, lo que nos transporta a cuando nosotros mismos enfrentamos el rigor de la vida real. Nos abrazamos a la proeza deportiva que admiramos, porque ésta estremece nuestra biografía, porque imaginamos que en otra versión de la vida la habríamos querido lograr nosotros.



Durante las competencias olímpicas, nuestra alma se busca a sí misma en la vivencia de los atletas; no en el triunfo o la derrota, no en las marcas o medallas, sino en los destellos de la humanidad más pura y genuina, en las expresiones de júbilo, orgullo, sorpresa, dolor o impotencia manifiestas; en las de solidaridad, compasión, alegría o cualquier otra emoción vigorosamente empática que se haga patente en medio de aquella maestría competitiva.



En definitiva: nos buscamos a nosotros mismos en quienes -compitiendo- fugazmente nos representan, emocionan e inspiran. Buscamos aquellas sutilezas con las que nos podemos identificar; buscamos aquel detalle emocional, noble, compasivo o generoso que sea capaz de exaltar lo más elevado de nuestra naturaleza y aspiraciones. Buscamos descubrir en el atleta que llega a su límite a esa persona que todos somos ante las dificultades y retos de la vida. Buscamos -entre tanta competencia- a esa emoción sin dueño que ya hemos vivido en las esforzadas faenas de nuestro personal proceso.



Desde el siglo VIII a. C. hasta nuestros días, la humanidad corre más rápido, salta más alto y es mucho más fuerte. Al mismo ritmo, el espíritu olímpico se ha convertido en un espejo de empatía cada vez más claro, extenso y poderoso en el que destella intensamente una luz de esperanza para la humanidad.







