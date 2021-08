La credibilidad en el atletismo

Rubén Romero

en MURAL

2 min

El 64% de las pruebas de correr de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 fueron ganadas por atletas que usaron algún modelo que incorpora la tecnología de fibra de carbono de la marca Nike.



Los corredores que usaron ese calzado ocuparon 21 de 33 podios posibles.



Nike "debutó" con esa tecnología en el maratón de los Juegos Olímpicos de Río 2016 y el keniano Eliud Kipchoge lo ganó utilizando uno de los primeros modelos Vaporfly, cuando el uso de esa tecnología no estaba regulado.



Otras marcas como New Balance, Brookes y Adidas han lanzado sus propias versiones de esta tecnología, aunque han tardado para reaccionar y no han alcanzado mismos niveles de "ayuda" técnica.



El noruego Karsten Warholm, ganador de los 400 metros con vallas en Tokio 2020, criticó al estadounidense Rai Benjamin, quien segundo en esa prueba, por usar los "spikes" del modelo Air Zoom Maxfly de Nike.



Warholm, quien es patrocinado por Puma, acusó de bullying a quienes usan esa tecnología, argumentando que le restan credibilidad al deporte.



La verdad es que la controversia que se inició con la aparición de la fibra de carbono ha ido creciendo, y aunque la World Athletics ha generó algunas medidas de control, es evidente que no han sido suficientes.



A eso debe agregarse un nuevo material con el que se construyen las pistas atléticas, a las que les llaman las "pistas trampolín", que también contribuyen a que se corra más rápido, sólo que, en ese caso, éstas benefician a todos por igual.



Aquí la pregunta: ¿Quién ganó las medallas? ¿los países, los atletas o las marcas?



Lo irónico es que el mejor cronometraje que se ha registrado en la prueba de 400 metros femenil -ya entrados a la era de la fibra de carbono-, es el 48"36 de Shaunae Miller-Uibo, de Bahamas, el 6 de agosto pasado, que se queda corto ante el 47"60 que registró la alemana Marita Koch en 1985.



¿Cómo es que la plusmarca de Koch se ha mantenido vigente 36 años? La respuesta es sencilla: en ese entonces no se hacían pruebas antidoping, y esa marca sigue vigente.



¿A dónde nos lleva todo esto? A que mientras que la World Athletics no tome cartas en el asunto y ponga en orden estas situaciones, los récords del atletismo irán perdiendo credibilidad.



