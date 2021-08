La nueva cara del vecino

Jorge Ramos Ávalos

en MURAL

El futuro en Estados Unidos ya llegó. Y habla español.



El 9 de noviembre de 1984 el líder de los campesinos, Cesar Chávez, dio un visionario discurso en el Commonwealth Club de San Francisco, California. La ola latina estaba tomando impulso -gracias a los cambios de las leyes migratorias de 1965 y al crecimiento demográfico de los hispanos- y Chávez se dio cuenta de que eso, eventualmente, cambiaría a fondo el lugar donde vivía. "Hemos visto el futuro y el futuro es nuestro", dijo en ese discurso. "La historia, inevitablemente, está de nuestro lado. Los campesinos y sus hijos, y los hispanos y sus hijos, son el futuro en California...". Solo le faltó decir: en California y en todo Estados Unidos.



Lo que Cesar Chávez veía como inevitable es lo que la Oficina del Censo acaba de confirmar: que cada vez somos más latinos, que la población blanca está disminuyendo y que el destino de Estados Unidos es multiétnico y multirracial.



Es la nueva cara de Estados Unidos.



No es que el país va a cambiar. Es que ya cambió. Las cifras son impactantes. Actualmente somos más de 62 millones de latinos en Estados Unidos; esto es un aumento del 23 por ciento en una década. Y seguimos creciendo por la migración y por tasas de natalidad superiores al resto de la población. Hoy casi una de cada cinco personas en este país (18.7%) es de origen hispano.



Esto tiene enormes implicaciones. Si somos el 18 por ciento de la población deberíamos tener al menos 18 senadores. Pero solo tenemos seis. Además de Sonia Sotomayor, deberíamos tener otro miembro hispano en la Corte Suprema de Justicia. Las películas de Hollywood y las series de Netflix deberían tener más actores, productores y directores latinos. Y así podríamos llenar toda una página de cosas que deberían cambiar debido a nuestra creciente presencia en la sociedad estadounidense. No estoy pidiendo cuotas. Solo el lugar y el espacio que nos corresponde.



Estados Unidos también es nuestro país. Aunque hablemos español, hayamos nacido en Latinoamérica o llegado recientemente. De hecho, este país se parece cada vez más a nosotros. No es un país blanco.



Por primera vez desde el censo de 1790, disminuyó la población blanca (no hispana). En una década los blancos pasaron de ser el 63 por ciento del total a solo el 57 por ciento (o 191 millones). Los mismos cálculos de la Oficina del Censo indican que para el 2044 todos, incluyendo los blancos, seremos una minoría en Estados Unidos.



Esto, por supuesto, pone muy nerviosos a los supremacistas blancos. Pero, en la práctica, el cambio ya se está dando. Las cifras del censo indican, claramente, que en un país con menos blancos nadie puede llegar a la Casa Blanca o a puestos importantes sin el voto latino. Joe Biden le debe su victoria, en parte, a la mayoría de los 16 millones de hispanos que salieron a votar en las pasadas elecciones del 2020. Sin latinos no habría presidente Biden. Ni presidente Barack Obama. El futuro sugiere más Obamas y menos Trumps.



El experimento americano va bien.



Nos estamos diversificando hacia dentro y seguimos abiertos al resto del mundo. Hay pocos países así. Aquí somos de todos lados y predomina, a pesar de las resistencias y los prejuicios adquiridos, la idea de ayudar, aceptar e integrar a los que vienen de fuera.



Vean, por ejemplo, lo que está pasando en la frontera. En el pasado mes de julio detuvieron a más de 212 mil inmigrantes que entraron ilegalmente desde México. Es la cifra más alta en 21 años. Pero lo interesante es que estos inmigrantes -que huyen del hambre y la violencia en Centroamérica- no están haciéndole caso al mensaje de "no vengan" de la vicepresidenta Kamala Harris. Al contrario, los resultados del censo -llenos de diversidad- refuerzan su decisión de venir con la familia a cuestas.



Estos inmigrantes potenciales tienen más fe en Estados Unidos que muchos estadounidenses. Si no fuera así, ¿cómo explicar las decenas de miles de niños que han cruzado solos la frontera este año? Esos padres están enviando lo que más quieren -a sus hijos- a un país en el que confían plenamente. Ese acto de fe es impresionante. Y refleja una nación que, en lo más esencial, funciona.



Cesar Chávez tenía razón. El futuro ya llegó y es nuestro. Ahora nos toca cuidarlo.







Es considerado uno de "los hispanos más influyentes de Estados Unidos" y es conductor del Noticiero Univision desde 1986. Ha ganado 9 premios Emmy y el prestigioso Maria Moors Cabot. Ha escrito 11 libros y su columna semanal la distribuye el New York Times Syndicate en todo el hemisferio. Estudió Comunicación en la Universidad Iberoamericana y una maestría en Relaciones Internacionales en la Universidad de Miami. Nació en Cd. de México y vive en Miami.