La raza de bronces

AL TIRO / Paco Navarrete

en MURAL

4 min

Terminaron los Juegos Olímpicos de Tokio y con ellos la oportunidad de disfrutar por dos semanas de espectáculos deportivos de primer nivel.



Uno de los principales para nosotros, la tragicomedia de la delegación mexicana: luego de mandar un nutrido contingente, abanderado por las más altas autoridades y bendecido por los pronósticos optimistas, de las propias autoridades, regresaron con una cosecha de cuatro medallas, cuatro.



Todas de bronce.



¿Eso es poco o es mucho? Es una miseria.



Sea cual sea el criterio para evaluar: el número de deportistas enviados, el dinero destinado al deporte de alto rendimiento, la población del país, su economía... el resultado es de dar lástima.



Brasil nos rebasó, pero eso no es novedad. Por lo general, nos rebasa en todo. Cuba también. Con menos de la mitad de turistas, digo, de deportistas enviados, siempre está arriba de nosotros en el medallero.



Pero ¿Jamaica, Ecuador... y Venezuela? Sí, la Venezuela de Nicolás Maduro, el que habla con los pajaritos y tiene a su nación al borde de la hambruna. Todos obtuvieron más medallas que nosotros, oro y plata incluidos.



Lo dicho: qué decepción y qué vergüenza. Eso sí, me refiero al desempeño de la delegación y sus responsables "de pantalón largo", no a los deportistas, que dieron su mayor esfuerzo y se han sacrificado por largos años para dar una esperanza, una ilusión a nuestro país, etcétera, etcétera.



Me queda claro que en estos tiempos de corrección de pensamiento y elevada conciencia no debemos juzgar jamás el desempeño de los atletas, ni siquiera el de los pocos que se han mantenido con dinero público.



Lejos estamos del momento aquél en que el gran Sube, desesperado por la inacción de los zorros rojinegros, aprovechaba el vacío en la cabecera norte para mentarle la madre al portero propio que, dicho sea de paso, sí era un verdadero costal de plomo.



Ahora no. Son otros tiempos. Que nadie ose criticar. Fueron 162 deportistas y se trajeron 4 medallas y un puñado de cuartos lugares. Más importante, de ellos, un montón no pasó de la primera ronda, pero eso no importa: una vida de sacrificios los avala... y no.



Es cierto que muchos de ellos (y ellas) se formaron sin mayores apoyos institucionales. Más cierto que esas instituciones son como la cueva de Alí Babá: están llenas de ladrones. Pero, de todos modos, se debe evaluar su desempeño, al menos para reducir los que van a "dar todo su esfuerzo"... para nada, y enfocarse en quienes tienen oportunidad de obtener buenas posiciones.



Dicen que lo que no se mide no se puede mejorar. Bueno, pues lo que no se critica, tampoco.







· A VERIFICAR... LA BILLETERA





Hablando de cosas buenas que parecen malas, y viceversa, ya arrancó la verificación vehicular, para reducir la contaminación en las urbes de Jalisco, en particular la de la ZMG. Eso está bien.



Pero empezó, ¿qué más?, con las patas. Con centros insuficientes para realizarla, pero también con un sistema que no te permite ni hacer tu cita a la primera oportunidad y, peor, con una serie de medidas que no sirven para reducir la contaminación... sino el volumen de tu billetera.



Digamos que alguien logró sacar una cita y acudir a un centro verificador sin morir de coraje en el intento (ya sé que es mucho decir), pero en la primera inspección tiene un foquito prendido en el tablero. Va pa' atrás.



Poco importa que la alerta no tenga nada que ver con el asunto, que sea, por ejemplo, un indicador de bolsas de aire. Va pa' atrás... y a pagar más, para pasar el corte.



Hace unos días, unos ciudadanos hicieron una propuesta viable para que la verificación sea muy barata, casi gratuita, con ajustes al refrendo vehicular y una leve coperacha por cada auto...



Perdón, quise decir que es inviable: no es negocio. Y eso no interesa, ni aquí ni en China. Órale, todos a hacer filas... y corajes. Al cabo que no hay más que hacer en este encierro.





paconavarrete@gmail.com



@paconavarre7e

















Periodista cultural, editor y columnista. Autor del cartón político La Resortera. Realizó estudios de licenciatura en Ciencias de la Comunicación en el Iteso y maestría en Literatura Comparada en la Universidad de Guadalajara. Ha sido productor y conductor de programas musicales y de análisis cultural en Radio UdeG y XEJB. Ex ingeniero de sonido con experiencia internacional, se ha desempeñado también como DJ y crítico musical en diversas publicaciones del País, así como de Estados Unidos y España.