LEER A CONTRALUZ / Mónica Márquez

en MURAL

3 min

Hoy es el turno de hablar de las comunidades de escritura. Las hay de todo tipo, y no son asunto nuevo. Una de las más reconocidas es Oulipo, fundada en París en los 60 por Queneau, a donde asistieron Julio Cortázar e Italo Calvino. Del boom setentero a la fecha, destacan interesantes iniciativas para aprender a escribir: El taller de Noé Jitrik o Casa de Letras en Argentina, Fuentetaja o el Hotel Kafka en España, la Scuola Holden en Italia, o en México la SOGEM.



Con la idea de que escribir en colectivo potencializa la voz individual, Guadalajara Capital Mundial del Libro lanzó la convocatoria para los Talleres de Creación Literaria que se ofrecerán de manera gratuita a partir de julio 2022.



Sesenta aspirantes a escritores de cada género se reunirán con autores, una o dos veces por semana durante 10 meses para "tallerear" sus textos y dar curso a sus proyectos literarios. Al final, además de recibir una constancia, habrá un seminario con agentes y editores para mostrar sus resultados.



Impartirán los talleres: Alejandra Xanic y Marcela Turati (periodismo); Antonio Ortuño (novela); Cecilia Eudave y Eugenio Partida (cuento); Carlos Vicente Castro y Laura Solorzano (poesía); Teresa González Arce y José Israel Carranza (ensayo); Lucía Bayardo (literatura infantil y juvenil) y Trino Camacho (novela gráfica y humor). Además, esporádicamente habrá visitas de otros grandes autores mexicanos.



Debo decir que me encanta la obra de varios de esos autores y que la idea de impulsar la escritura es brillante, pero no nos confundamos los aspirantes:



Estos talleres no son para incentivar a la escritura creativa ni para aprender técnica literaria. Es una convocatoria para escritores y escritoras, publicados o inéditos, que quieran afinar sus textos escuchando la voz de autores que ya están del otro lado. Son talleres de "amarre" de obra, en donde los participantes ya deben tener camino recorrido. De hecho, los candidatos deben mandar su solicitud y sus textos, para esperar a ser seleccionados por un jurado cuya decisión será inapelable.



Y por otro lado, que no se confundan los organizadores: No es lo mismo escribir que enseñar a escribir. Acompañar a otro a descubrir su propio estilo literario es algo que no todos los escritores saben hacer (ni tendrían por qué saberlo). Cuando un escritor no tiene método para enseñar a otro las claves de la escritura, el taller se convierte en un foro para el ego o en el cadalso de una incipiente vocación literaria.



Yo, por eso, creo más en la escritura "a fuego lento"; en esos talleres de acompañamiento metódico y trabajo cotidiano "hombro a hombro" con el aprendiz. Desde esa perspectiva, no puedo menos que nombrar a algunos que aquí en Guadalajara tienen años y años de trayectoria: El Taller Sin Margen, con Carolina Aranda; Al Gravitar Rotando, con Óscar Tagle; el taller de Literalia, con Patricia Medina.



Termino recomendando un brevísimo pero imprescindible texto para quien quiera ser escritor: Cartas a un Joven Poeta, de Rainer María Rilke. En cien páginas, toda una lección de humanidad.





*Mónica Márquez es lectora, directora de la Biblioteca de ITESO y fundadora de Letra Uno, Proyectos de lectura, A.C.