Lo hacen de nuevo

San Cadilla

Chivas Femenil vuelve a estar en los cuernos de la luna... Y Blanca Félix ooootra vez fue protagonista.



La portera del Rebaño volvió a tener una destacada actuación y se creció en los penales para conducir a las Chivas a lograr el Campeón de Campeones de la Liga Femenil.



Excelente resultado, una vez más, del equipo dirigido por Juan Pablo Alfaro, que demuestra que cuando se apoya un proyecto, éste puede cumplir con los objetivos trazados.



No es casualidad que Chivas haya tenido un semestre redondo en la Liga Femenil. Es un conjunto que ha realizando un gran trabajo integral desde hace tiempo, tanto en la oficina como en el campo, y eso se nota.



Enhorabuena para todo el equipo, que vuelve a dejar en claro que cuando se apoya un proyecto y hay compromiso de todas partes, se pueden alcanzar resultados.







CHIVAS, DE LA BURLA A LO DISCRETO



El torneo anterior, cuando el Atlas logró por fin romper la sequía de los 70 años sin ganar un título, Chivas, su odiado rival de la ciudad no se aguantó las ganas de felicitarlo, pero por medio de la mofa.



Aquella noche del 12 de diciembre de 2021 cuando los Rojinegros vencieron al León en serie de penaltis, el community manager del Rebaño tuvo la puntada de escribir en las redes sociales rojiblancas: "Enhorabuena" con la imagen de las 2 copas ganadas por el Atlas y 10 más correspondientes a las Chivas, lo que se interpretó que era lo que faltaba por alcanzarlos.



Si bien, hubo gente que sí celebró la ocurrencia, la mayoría la criticó tomando en cuenta que con la pésima campaña que tuvieron con Marcelo Michel Leaño como técnico, no había motivos para andarse burlando.



Bueno, pues ahora, yo quiero pensar que el dueño y presidente de las Chivas, Amaury Vergara, habrá advertido a su gente encargada de manejar las redes que si su rival volvía ganar ni se les pasara por la mente otra bromita de ese estilo, porque sinceramente no es el momento para hacerlo.



Lo simpático es que se fueron al extremo, ya que ahora publicaron un simple: "Felicidades, "ni mi ex me manda mensajes tan secos".



Chivas pasó de la burla excesiva a una felicitación en la que se nota que le duele y mucho que su odiado adversario deportivo tenga los reflectores encima.



Creo que más que preocuparse por las redes sociales es momento de trabajar intensamente en la cancha, ya después vendrá todo lo demás.







ALDRETE, EN LA MIRA FELINA



Los Pumas están dispuestos a negociar con Cruz Azul, siempre y cuando los celestes entiendan antes de sentarse que en la mesa no tienen a un igual, sino a un club cuyas arcas distan de parecerse a las cementeras.



El objetivo auriazul es Adrián Aldrete, a quien Andrés Lillini le tenía echado el ojo desde hace un ratillo para cubrir ante la salida de Alan Mozo, cuya partida a las Chivas se concretó finalmente ayer.



El gran problema es que Cruz Azul cree que está negociando con el América, Tigres o Rayados y pues ya sabrán que se ha dejado pedir por su lateral las perlas de la reina y eso, obvio, está fuera del presupuesto de los humildes Pumas.



Mientras tanto, los felinos acaban de llegar a un acuerdo con Efraín Velarde por 6 meses más, pero están a la pesca de otro lateral.



Si yo fuera Lillini me la jugaba con lo que hay en casa; aunque al joven Jesús Rivas todavía le falta experiencia, a lo mejor se lleva una grata sorpresa, pues el chico que también ha sido llamado a la Selección Nacional y que actualmente se encuentra jugando el torneo Maurice Revello con la Sub 21, bien podría darle mejores resultados que ir por un jugador de 33 años, quien naaada sabe de la filosofía de ser puma, a quien la neta no me imagino cantando el himno deportivo universitario en el centro del campo de CU y por el que además Cruz Azul está pidiendo una millonada...





Mail: san.cadilla@mural.com.mx



Twitter: @SanCadilla