MIRADOR / Armando Fuentes Aguirre

en MURAL

"Cantando la cigarra pasó el verano entero...".



La hormiga, en cambio, trabajó todo el tiempo, y vio colmados sus graneros.



Cuando llegó el invierno, la cigarra no tuvo qué comer. Fue entonces con la hormiga y le pidió un poco de alimento.



El fabulista dice que la hormiga le negó esa ayuda, y que la cigarra murió de hambre.



Eso no es cierto.



Tanto la cigarra como la hormiga se molestaron con el fabulista. La cigarra porque la describió como holgazana, siendo que cantar también es un oficio, y la hormiga porque la hizo aparecer como cruel, y eso no es cierto.



Entonces la cigarra y la hormiga decidieron castigar al moralista. La cigarra le canta todas las noches en su ventana, de modo que no lo deja dormir, y la hormiga le pica todos los días en salva sea la parte, de modo que no lo deja sentarse.



El fabulista no ha vuelto a escribir fábulas morales. Demos gracias a Dios. Y también a la cigarra y a la hormiga.





Armando Fuentes Aguirre, "Catón". Nació y vive en Saltillo, Coahuila. Licenciado en Derecho; licenciado en Letras Españolas. Maestro universitario; humorista y humanista. Sus artículos periodísticos se leen en más de un centenar de publicaciones en el País y en el extranjero. Dicta conferencias sobre temas de política, historia y filosofía. Desde 1978 es cronista de la Ciudad de Saltillo. Su mayor orgullo es ser padre de cuatro hijos y abuelo de 13 nietos.