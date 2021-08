Ni tinto, ni blanco...

CONVINO / Antonio Laveaga

en MURAL

¿Por qué la tendencia sigue apuntando al crecimiento en el consumo de vinos rosados? Quizá el aumento es mayor al del vino blanco, para mí la respuesta es su versatilidad para maridar platos y, en particular, para combinarlos con la cocina mexicana.



¿Cómo se pinta el vino rosado de ese color?, más bien la pregunta es, ¿de dónde adquiere su tinte el vino? Es claro que el color del llamado vino blanco proviene básicamente de la pulpa de la fruta, no hay contacto con la cascara u hollejo, que es lo que lo tiñe. El vino rojo toma su color al contacto, por cierto tiempo, entre cáscara con el jugo o mosto de la uva después de ser "aplastadas".



El vino rosado puede adquirir su color de tres maneras: la primera, muy similar a la del tinto, pero el contacto con las cáscaras permanece menos tiempo, esto depende del enólogo, desde ocho horas hasta tres días. Hay que recordar que la piel de la uva contiene taninos y al retirarla en ese periodo casi no se absorbe por el mosto, digamos que el vino rosado contiene pocos taninos.



La segunda manera es el sangrado o sagnèe, que bien puede ser un producto alterno a la fermentación del vino tinto. Es cuando se retira parte del jugo tinto recién prensado en etapa temprana -que es rosado-, a partir de aquí puede ser fermentado y tendrá más taninos y color rosado intenso.



Y la que puede resultar más fácil, pero es poco recurrente, a excepción del Champagne, es la mezcla de jugos tinto y blanco, así tomará su color. Muchas denominaciones de origen, como Rioja, no lo utiliza.



Aquí le sugiero algunos para ponernos a la moda:



Uno de los vinos rosados más afamados del mundo es el Rosé D'Anjou.







Rosé D'Anjou Calvet



Rose D'Anjou es una apelación de origen para los vinos rosados de la región de Anjou, al oeste del Valle de Loire, en Francia. Vinos que a veces son un tanto abocados, pero también hace caldos con bajo contenido de azúcar residual. Este vino de la casa Calvet es de color salmón, afrutado y especiado, encontramos avellana, menta y granada. Bueno para comida mexicana. Encuéntrelo en La Europea.







Uriel



Siempre me gusta hablar de estos, una de las casas pioneras del nuevo testamento del vino en Baja California: Adobe Guadalupe. Tru Miller es quien lleva las riendas de esta vinícola que se especializa en ensambles. Uriel es una mezcla de Tempranillo, Syrah, Mouevedre, Cinsault, Barbera, Grenache y Viognier. No tuvo paso por barrica y es bueno, entre otros alimentos, con comida del mar. Consígalo en Hipervinos (333-6100-943).







Rosé Grenache Edición Limitada de Monte Xanic



Otro vino mexicano de gran calidad es este rosado de uva Garnacha. Color rosado violáceo, en nariz se percibe la fruta fresca, frambuesa, grosella y granada. Vino seco con acidez fresca y confirma los frutos rojos. Entre otros platos, bébalo idealmente con chiles en nogada, ahora que ya empezó la temporada. Disponible en Súper La Playa.



Disfrútelos y haga sus propios maridajes.







Tiene 26 años de experiencia, es sommelier por escuelas de Italia, España y México, y participa cada año como juez de concursos nacionales de vino. La docencia forma parte de sus actividades y ha incursionado en la creación de etiquetas.